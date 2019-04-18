壹淫媒愈窮愈見鬼，八年來共虧損二十多億元，窮途末路之下，惟有靠「借、賣、當」度日，短短四個月就賣掉在台灣的四座物業，然而以壹淫媒燒錢快過倒水的速度，這點錢除了還債所剩無幾，撐不了幾天，有朝一日資產全賣光，靠甚麼吊命呢？



最大的可能性是賣掉最後一份資產毒果報，拍拍屁股走人。事實上，漢奸黎是沒有底線的人，連良心都可以掉落坑渠，沒有甚麼做不出的，多年前他曾信誓旦旦，絕不會出售《壹週刊》，否則就是「契弟」，結果親生大仔不是插標出售嗎？他也曾發誓絕不會將壹電視賣給某人，結果買方不就是某人嗎？至於最終欲做「契弟」而不得，那是另一回事。



可能有人認為，毒果報銷量低且名聲臭，想賣也未必有人吼。這話其實只說對了一半，毒果固然是負資產，但毒果讀者的私隱資料卻是正資產。毒果欲推行網上收費訂閱制，所有訂戶的電話號碼、性別、年齡、閱讀習慣、政治傾向、個人愛好等等，不僅具商業價值，更有政治價值。不可不知，有興趣也有實力接手毒果的，除了北大人就是紅色商人，毒果訂戶的私隱資料最終將落入北大人之手，如果有關訂戶及其子女今後在入學、考公務員、出境旅遊等方面遭遇麻煩，一點都不令人奇怪。



須知壹淫媒並非一家普通的傳媒，而是具強烈政治傾向，推行收費訂閱制不光是為了錢，也為了政治動員，比如在選舉時配合戴妖的「雷動計劃」。對於反對派鐵粉來說，將私隱賣給毒果是心甘情願，但有沒有想過，有一天毒果會落入北大人之手？



這麼說吧，漢奸黎將以賣毒果為名，行賣私隱之實，那些訂戶隨時被賣豬仔還幫人數錢，簡直後患無窮。退一步說，就算漢奸黎不賣毒果，有關私隱也可能洩露，已經廣為人知的漢奸黎黑金資料，就是被黑客曝光的。