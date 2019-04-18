台灣首富鴻海集團董事長郭台銘昨日正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐明年的總統大選。國民黨主席吳敦義下午開完中常會後，親自頒授榮譽狀給有五十年黨齡的郭台銘，「失聯」多時、為了參選總統終於「歸隊」的國民黨資深黨員郭台銘表示，願意參加國民黨的總統初選，絕對不接受徵召，如果選上，就代表國民黨角逐明年的總統大選，若選不上，表示他努力不夠，一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人。



郭台銘呼籲國民黨必須建立黨的初選制度，推出總統候選人，只有公開且接地氣的初選制度，才能建立起國民黨的典範，一個公平、公正、透明、接地氣的公開制度，更是建立信用與黨魂的第一步。



郭台銘在國民黨的政治光譜屬於深藍，即是「中華民國派」。他昨日在國民黨中央黨部接受榮譽獎狀致詞時，透露了在其辦公室「計利當計天下利，求名應求萬世名」匾額的由來。郭台銘表示，前總統李登輝尊重蔣經國，當選總統後，並沒有拆除總統府的蔣經國辦公室；陳水扁當選總統後，拆除蔣經國辦公室，改成餐廳，在拆除時他得知蔣經國辦公室有這樣的匾額，至今仍深入他心。他辦公室這幅對聯，是郝龍斌請中正紀念堂「大中至正」題字書法家楊家麟寫的，他後來還退回給郝龍斌，加上「郝龍斌致贈」。「計利當計天下利，求名應求萬世名」被蔣經國奉為座右銘，這是中華民國開國元勳于右任親筆題詞贈予蔣經國。



國民黨不同陣營在產生總統候選人到底是要徵召還是要初選，爭議不斷，但為了讓國民黨明年可以重返執政，原本黨中央、主席吳敦義、朱立倫都認同「徵召」韓國瑜，如今郭台銘宣布參選總統，並強調必定參加國民黨的初選，延宕多時的提名時程及制度，應可確立。韓國瑜可以不必在參選與否「天人交戰」，可以專心致志把高雄市長的職務做好做滿，為高雄拚經濟，如果他想參選，那就必須按照機制參加初選。至於王金平陣營亦毋須酸言酸語，說甚麼「黃袍加身」，而朱立倫則可如支持者所願「全力參加初選，負責任地讓自己成為一個選項，把台灣數十年來的栽培，回饋給台灣人民」。



郭、王、朱三人在國民黨提名機制「黨員投票佔三成，全民調佔七成」一開動，便可以進行君子之爭，然後產生最強者，與民進黨的蔡英文或賴清德，在明年一月十一日由中華民國台澎金馬地區二千三百萬人民投下神聖一票，決定未來四年究竟是「華獨」（中華民國是主權獨立的國家），還是「台獨」（中華民國台灣/台灣共和國）。無論結果如何，都是台灣人的抉擇。