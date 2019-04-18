都說政治一天都嫌長。正當台灣的總統大選藍綠兩黨都未能成功協調參選人之際，鴻海集團董事長郭台銘突然宣布出選國民黨總統大選初選機制，更揚言獲媽祖託夢要他一定出來，為政壇投下一顆震撼彈。已表態參選的王金平揚言歡迎，大熱韓國瑜則表示開心，無非例牌說詞。



事實上，月前韓國瑜被問及是否接受徵召參選總統時，曾拋下一句耐人尋味的話：「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，字面意思是「為了眼前的小惠，而失去了未來的大收穫」，令人滿腹狐疑，但隨着郭突然採購大量高雄農產品，並開設Line帳號和臉書粉絲專頁，種種不尋常舉動讓坊間將「大的」解讀為郭即將參選總統。果不其然，傳聞如今成為事實。



郭台銘貴為台灣首富，舉足輕重，早前因為大手筆到美國投資設廠而獲特朗普貴賓式招待，可說是少有具國際脈絡的台灣商人，並且同時與大陸關係良好；而他又是國民黨堅實支持者及黨員，他執意出選，黨內所有人都不得不讓路。正因為其身份特殊，有利淡化統獨意識形態之爭，容易讓人聚焦在經濟上。已有國民黨部委提出「吳郭瑜」組成最強組合出選，即黨主席吳敦義、郭台銘和韓國瑜，認為藉吳在黨內的聲望、韓的人氣、郭的營商經驗，將有助台灣真正達到「台灣安全、人民有錢」的目標。



然而凡事有兩面，一個從未從政的商人說選就選，黨內大佬級人物雖然表面歡迎，但說心中沒氣也沒人相信。單是韓國瑜，捱了這麼久才熬出頭來，而且是實實在在獲得極高民意支持，本來被徵召出選總統最適合不過，現在首富突然空降便沒戲唱，怎能叫人心甘情願？其他深藍支持者是否買帳又是另一問題，郭的出選或多或少造成黨內分裂。



當然，觀乎綠營蔡、賴內訌仍未擺平，柯P又虎視眈眈，郭台銘加入混戰，民進黨肯定最頭痛。