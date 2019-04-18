兩天前，本欄發表了一篇文章，題為「壹傳媒已是末路窮途」，談到壹傳媒旗下的「蘋果動新聞」過去是自由瀏覽，如今要求讀者註冊登記，傳聞是想為推出收費版鋪路。我說嘛，不少網上讀者為怕登記手續麻煩，恐怕會蟬過別枝，索性改看其他網媒，壹仔隨時賠了夫人又折兵。



上文刊出當天的下午，動新聞突然發放一節關於兩位藝人在的士上偷情的片段，以此炒炸，隨即宣布他們的網上版登記人數突破甚麼大關。呵呵！壹傳媒大抵是不甘心給我們這類人「睇死」吧，所以試圖用這樣的招數殺出血路。



勉強來說，我們這類「唱衰」《蘋果日報》的人，當天是受了一點輕力的還擊，但可悲的是，看來對方手上已沒有武器，為了攻擊敵人，竟動手將自己的心臟挖出來向人投擲。被擲中的人，身上是給弄髒了，也沾上了一陣腥臭味，但投擲者為求傷敵而如此損己，恐怕真是末路窮途，離死不遠了。



壹傳媒老闆黎智英揚言要效法《紐約時報》的經營方法，推出網上版希望救亡圖存。但黎先生呀，人家是一份正大堂皇的報章，成功之道是做專業、有分量的新聞，不是靠炒作這類桃色消息來求生的，你這樣做只會進一步降低《蘋果》的報格。



未經當事人同意，的士司機將車內拍攝片段販賣、公開，是否合法尚且有爭議，即便不違法，也是有違道德。的士是半私人地方，這樣做明顯是侵犯乘客的私隱。兩位藝人在車上的曖昧行為，並無涉及公眾利益，如果有人偷拍到同類片投向《紐約時報》兜售，對方大多不屑一顧，即使最後願意報道，也肯定不會像《蘋果》般放在報章頭版大肆渲染。兩天前，本欄說：「壹傳媒走錯了路，過去宣淫販賤……失德過甚，如今落難，便很難找到人肯扶它一把了。」如今看來，更覺得該文說得有道理。