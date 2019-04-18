中國改革開放四十年，其中一個重要的發展歷程，便是自十八大以來推進全面的依法治國。然而，要實現執法為民，通過深化司法體制改革，讓民眾在每一個司法案件中都感受到公平，這可是說說容易，真正要實踐起來，從人治轉向法治，「把權力關進制度的籠子」，距離目標仍有一段相當長的路程。



老朽之所以有如此大的感觸，皆因早前一段「女事主鬧事」的短片在內地網上瘋傳，當事人王倩（化名）坐在汽車車頭蓋上激動哭訴。王倩指她於上月下旬在西安某汽車銷售專門店購買了一輛豪華房車，誰知還未開出店門便發現引擎漏油。看官，這是一部「新車」，引擎漏油可是大件事，要求換車是正常不過的事，可是王倩經過半個月的多次交涉，店方只願更換引擎，她無法接受，要求退款。



事件很快引發全國關注，網民特別是車主們幾乎一面倒支持維權。其後該名牌汽車公司發聲明道歉，並派專門工作小組前往西安直接溝通，而西安市市監局亦表示會立案調查，至此車行才答應退款。不過，王倩強烈質疑銷售一方是否早知道汽車有問題，車行誘導她辦理分期貸款從而收取約一萬五千港元「金融服務費」是否巧立名目，她希望政府對汽車行業銷售的亂象進行整治，並賠償其精神損失。



一般人遇到類似情況，既然擾攘一番車行也肯退款，或許就咁妥協。然而三十歲的王倩，碩士畢業後經營餐飲業，自稱六十多萬元車款可全數付清，並指控車行一再拖延，「店大欺客」激發了她的維權舉措。她如此陳情：如果這事有得談，我不會作出這麼「不要臉」的事，讓我覺得我幾十年的教育得到了奇恥大辱！好一句「幾十年的教育得到了奇恥大辱」！王倩「不要臉」，要上演一幕「講道理抵不過當潑婦」鬧劇，才得到有關方面的重視，最終和解。這實是內地長期以來對人的價值缺乏尊重、忽視社會公平正義所致！