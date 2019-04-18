免遣返聲請機制已遭濫用，假難民留港目的只是為搵食，從事黑工、賣淫或被黑幫招攬從事不法活動等，去年涉案被捕人數為三百三十二人，今年頭兩個月則有三十四人，嚴重影響本港治安。



修訂《入境條例》雖然能夠阻止部分假難民拖延在港，但仍不能根治問題，因為不少假難民會經提交聲請取得「行街紙」，大部分聲請人其實是「假難民」，他們濫用聲請機制以留港從事危及市民人身安全和破壞治安的勾當，包括涉嫌強姦、販毒、爆竊、打鬥、鬧市斬人等個案，甚至會加入黑幫做打手，作奸犯科，令本港治安惡化。



申請聲請者乘坐所謂的「難民直航團」抵港，多數來自南亞或東南亞地區，惟這些國家並不是處於戰爭狀態，「假難民」以在國內受迫害或酷刑為理由來港尋求政治庇護，是何等的荒謬。



港府在處理假難民問題時，必須清楚查究聲請人士是否在來源國受迫害或酷刑，亦要檢視協助他們入港的中介人有否違反香港法例，例如逃稅、洗黑錢、協助及教唆假難民湧港提出酷刑聲請、包攬訴訟等情況，如有發現，應立即作出適當的法律行動。



保安局雖然簡化甄別程序，縮短提交聲請的期限、縮短提出上訴的法定時間，但假難民來港和滯港的誘因實在太大，聲請申請人尋求香港庇護期間，可以領取每月人道援助津貼約三千元，並且獲得法律支援，現時等候上訴及司法覆核的個案約有逾萬宗，港府每年為聲請個案支付開支為十多億元。



筆者促請當局參考外國做法，設定人道援助津貼及公費法律支援合理上限，防止聲請者濫用程序及虛耗公帑；延長羈留曾犯嚴重罪行、危害治安的聲請人，以減少他們來港的誘因，並阻止部分等候聲請結果的人參與違法活動。