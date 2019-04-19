正論：南亞兵團掃不盡　即捕即解可解憂

警方自上周起一連七日在元朗區展開「犁庭掃穴」行動，突擊搜查多個非法場所，行動中有四百多人被捕，重挫黑幫氣燄。令人關注的是，部分被捕者為非華裔人士，當中不乏持行街紙的假難民，事實證明黑幫、南亞兵團、假難民早已結成「三位一體」的犯罪團隊，成為香港治安大毒瘤，港府不從根本上解決問題，香港只會永無寧日。



假難民的罪惡，早已是罄竹難書。這些人主要來自南亞及東南亞地區，當地並無戰亂，根本就不存在所謂難民，來港目的就是「淘金」，而一張「行街紙」在手，彷彿有了作奸犯科的「通行證」。加上這幫人膽正命平，又成為本地黑幫積極招攬的新血，從事販毒、強姦、賣淫、打鬥、爆竊、鬧市斬人、食大茶飯等勾當，更有人是被外國通緝的國際恐怖分子，好好的香港被搞得雞飛狗跳，怨聲載道，所以說，對假難民的仁慈，就是對香港人的殘忍。



同樣令人無法接受的是，港府對香港人斤斤計較，對基層民眾漠不關心，即使勉強派錢四千元也要搞區別對待且一拖再拖，但對假難民則無比慷慨大方，且一視同仁，包食包住包打官司，即使最終要將他們遣送出境，也是五星級的待遇。香港每年花在假難民身上的公帑達十多億，過去幾年已花了五十億元之巨，簡直是財政無底洞，如果將這筆錢用於扶貧紓困，可以解決不少問題。港府善財難捨，冤枉甘心，寧贈假難民，不予真窮人，如此倒行逆施，怎能不激起公眾憤怒呢？



誠然，在民意壓力下，港府近年也採取了一些措施，包括修訂入境條例，加快審核程序，與內地政府合作堵截假難民入境，加重對假難民犯法的刑罰等，這些措施取得了一些效果，表現在新入境假難民有所減少，未完成審核的假難民數量也大幅減少，問題在於，完成審核不等於立即遣返，由於假難民得到偽善政客、律師及所謂人權組織協助，可以濫用司法程序，千方百計賴死不走，拖了十多年無法遣返甚至在香港結婚生子、開枝散葉的個案並不在少數，問題並不能從根本上得到解決。



解決假難民問題其實不難，難在港府有沒有決心。在這方面，國際社會早有先例可循，不外乎由中央出面，讓香港退出有關國際條約，一了百了；另外一個方法是重設禁閉營，只要廢掉「行街紙」的武功，切斷假難民進入社區為非作歹之路，自然可收阻嚇之效。可惜港府畏首畏尾，研究復研究，一味拖字訣，在這種情況下，有人建議對違法假難民採取即捕即解政策，或在其服刑期滿後立即解送出境，也不失為一個好方法。



事實上，即使是最講人權、博愛的西方國家，也已經設立羈留中心，而美國對非法入境且違法者亦採取服刑後立即遞解出境的政策，這些不就是香港人最看重的國際標準嗎？人家做得到，港府做不到，說到底不就是無能兼麻木不仁嗎？



