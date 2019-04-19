神州觀察：巴黎火災國人譏　劣根性外亦有因

擁有八百五十年歷史的巴黎地標建築巴黎聖母院日前起火，遮天蔽日的火災場景讓世界震驚。但在中國網絡上，一些國人又再次幸災樂禍，也有不少網民表示火災令他們聯想到被英法聯軍焚毀的圓明園，認為是報應，以致官媒都發表評論痛批。



官媒題為「國恥不能忘卻，但不應該落井下石」的文章，質疑火燒圓明園和巴黎聖母院大火根本無可比性，圓明園是毀於戰亂和野蠻，「是歷史的傷痕」，而巴黎聖母院火災，是「和平時期由消防安全造成的遺憾」，兩者的相同之處只有兩者都是人類文明的重要組成，是人類文明的奇迹，它們消失都是全人類的損失。



用「報應論」宣洩情緒，為災難拍手叫好，這種散發着狹隘、愚昧、悖離人性的極端言論，毫無疑問再次暴露出國人的民族劣根性。事實上，這些年來，無論是在中國還是世界各地，只要有天災人禍，都會有中國人展示自己的劣根性，甚至對自己同胞遇難，都沒有一點同情心。



然而，就如羅馬城不是一日建成的，國人的劣根性也不是一日養成。中國曾號稱禮義之邦，溫良恭儉讓、克己復禮等美德廣為流傳，但改革開放四十年來，在一切向錢看的社會風氣帶領下，唯財是舉、見利忘義成了國人的信條，是非不分、善惡不辨的行為層出不窮。君不見，三百六十行，幾乎行行都成為謀財害民的營生，做食品的會用有毒食品害人；做建築的會以豆腐渣工程害人；做教育的則誤人子弟，學術造假，師道失範；做醫療的拿手術刀斂財。國人由出生起就遭遇毒奶粉、黑心疫苗，一路到老了，最終還要遭受黑心保健品禍害。



尤其是官場腐敗氾濫成災，官員愛錢如命，滿口馬列主義，一肚男盜女娼，使得神州大地歪風邪氣日盛一日，不僅中華千年傳統美德被擯棄，千年積累的愚昧、自私、冷血等種種醜陋惡行更集中爆發，中華民族雖沒到最危險的時候，卻到了最缺德的時代。



諷刺的是，官媒文章認為「歷史需要銘記，但不應以歷史名義發洩情緒」。但正是當局縱容歷史虛無主義氾濫，長期放任各類漢奸言論和抹黑英烈行為，才導致社會忠奸不分，愛國有罪、賣國有獎成為潮流。例如在巴黎大火當日，就有所謂公知發表文章，指火燒圓明園不是針對百姓，將英法聯軍描繪為「正義之師」。而同樣是文物，在美國展出的西安兵馬俑手指被掰斷，也不見官媒有多心疼。



顯然，對於巴黎聖母院大火，部分國人聯想到圓明園，亦不排除正是發洩對當下中國崇洋媚外、漢奸言論大行其道的不滿。



