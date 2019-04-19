功夫茶：購物城坐失時機　廢官僚累人累物

太多飽死，太少餓死。正當內地旅行團攻陷土瓜灣、紅磡、東涌等地，搞到居民怨聲載道之際，原意分流內地旅客、疏導中港矛盾嘅新田購物城就拍晒烏蠅，鬼影冇隻，對比何其鮮明、何其強烈呀。



新田購物城籌備經年，一波三折，終於喺去年二月開業，無奈人算不如天算，因為交通不便、配套不足，開業後人流稀少，門堪羅雀。於是乎，有人縮短營業時間，有人索性周末先至做生意，營運商亦推出免租優惠救亡。殊不知，商戶喺上月陸續收到營運商通知，話今個月開始收租，仲話部分商戶因為營業時間不足，唔符合合約規定，可能會被追收番過往一年幾免收嘅租金喎。商戶當堂嚇到鼻哥窿冇肉，試問生意不濟又何來搵錢交租呢？



唔係講笑，購物城開業以來，人流不如預期，營運商初時話每日有逾萬人流，又話有旅巴接載旅客到場，到頭來變成空頭支票，有商戶話一日做得八蚊雞生意，蝕到入肉。之但係你有壓力，營運商一樣有壓力，聲稱呢一年多以來從未向商戶收租，曾提供旅巴喺港珠澳大橋接載旅客，但冇辦法強迫旅客登車，而且商戶經常唔營業造成惡性循環，總之公說公有理、婆說婆有理。



計功夫茶話齋，做生意無非求財，家陣購物城搞到一鑊泡，一味怪責商戶或營運商都唔係辦法，事關千錯萬錯，根本就係港府嘅錯。點解咁講？好簡單，前朝政府執政期間，正正係中港矛盾鬧得最兇狠嘅時候，驅蝗、光復鬧劇幾乎日日上演，邊境購物城有助疏導北區人流，紓緩壓力，連時任特首都讚好。既然有政府背書，應該打鐵趁熱，可惜港府慣性拖拉，由提出計劃到真正開業足足花咗五年時間，真正係機不可失，時不再來。



鬼咩，包括商經局、發展局及運房局等眾多部門審批復審批，檢視復檢視，好不容易拖至一五年獲城規會批准，跟手又要搞裝修、消防、水電、保險、招租，搞得嚟，臨時土地規劃許可又話到期，雖然後來獲城規會續期，但都大失預算嘞。最抵死係，期間港府斬腳趾避沙蟲，將深圳居民「一簽多行」改為「一周一行」，發出不歡迎內地旅客嘅訊息，加上內地旅行團習慣市區消費，新田購物城先天不足、後天失調，點會有運行吖。



所以話啫，港府大事做不成，小事做不來，好事都有本事變成壞事，點止累人累物累街坊吖，更加為反對派提供彈藥搞風搞雨，為港獨煽風點火，有人話港府係「港獨之父」就係咁解！



