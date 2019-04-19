世界視線：新武器舊把戲　北韓故作神秘

北韓官媒報道，該國在周三試射了一款新型戰術武器，領袖金正恩親自在場指導。報道指這款「新型戰術制導武器」擁有特殊飛行制導方式及強力彈頭，其他詳情規格則沒有透露。平壤故作神秘，南韓專家估計是能夠海陸空發射的短程巡航導彈，並非可以威脅美國的遠程彈道導彈，美媒則指美國國防部未偵測到平壤任何武器試射。白宮未有正面回應，總統特朗普上周六剛說與金正恩關係很好，期待第三次特金會，現在看來有機會改口了。



這次是超過一年以來北韓首次試射武器，平壤聲稱該款戰術制導武器有不同的發射模式，可以攻擊不同目標，與以往多次試射的彈道導彈功能顯著不同，金正恩在搞「新意思」嗎？自從河內美朝峰會不歡而散後，兩國關係陷入僵局，金氏少說話多做事，動作頻頻，最惹人關注是寧邊修復核設施，該地原子能研究中心上周更被發現在運作，似乎是重新提煉鈾原料。金正恩又在周二突擊視察空軍部隊，加上翌日試射新武器，最新動作是要求美國國務卿蓬佩奧在無核化談判退居二線，一連串強硬姿態，令朝鮮半島局勢再度響起警號。



金正恩強調開發新武器對提升軍隊的戰鬥力有重大意義，以後會繼續生產軍備及提升國防科技。金氏這番話是一石二鳥，說給自己國民聽以保持內部團結，同時是叫華府給予平壤應有的尊重。在首次美朝峰會前，金氏都是不斷以大動作吸引全世界眼球，以大威力武器作為談判本錢，所謂新型戰術武器，作用不是在戰場，而是製造恐懼，做到「不戰而退人之師」。雖說是南韓總統文在寅作中間人才達成首次特金會，但金正恩一直覺得是自己戰術奏效，特朗普才肯坐下來平起平坐商討。



北韓官媒日前報道，若華府能提出可接受的無核化協議，金正恩願意等待至今年底再與特朗普舉行第三次峰會。在此之前，預計平壤的「新武器」會層出不窮，這次沒有提及「核」字，相信是留有一線以待與美方談判。你說特朗普怎會看不出這把戲？特氏的狂，金氏的悍，都是他們各自擅長的拿手好戲。



