產評：市場好睇唔好食　外資敗走有啟示

美國最大電子商貿企業擬關閉中國電商業務的消息，震驚商界。號稱全球最大的中國市場，不是商機處處嗎？何解外商一家又一家敗走收場？是中國市場太過獨特，無法全盤套用海外的成功經驗，抑或內、外資的競爭條件仍有差距？時值全球貿易保護主義興起，中國須加大開放市場力度之際，這些問題，值得各方深思！



近幾年發展如魚得水的世界級電貿巨擘──亞馬遜（Amazon），年度盈利突破一百億美元，市值一度超過萬億美元，風頭可謂一時無兩。之不過，正當中美貿易談判近尾聲，外資都在關注未來中國將進一步對外開放市場，帶來更大的商機之際，竟然傳出亞馬遜擬撤出中國電商市場，以將資源投入更具盈利能力的跨境貿易和雲服務上，顯然是有點令人錯愕。



事實上，亞馬遜進入中國電商市場已經有十五年之久，苦戰這麼久，仍選擇敗走收場，頓令人聯想到，在外資眼中，中國市場是否真的好睇唔好食？



在美國極為成功的亞馬遜，一開始欲將其海外的成功經驗套用在中國市場。可始終猛虎不及地頭蟲，其對中國消費者的了解、電商物流的速效，以及管理團隊的決策效率不足，簡單講是不夠本地化。待亞馬遜高層明白這些問題，中國兩大電商已跑到海外上市，並搶佔了中國電商市場逾八成份額，尚未計及無數新進的電商對手憑着靈活變通，應用通訊軟件及應用程式推陳出新而快速冒起，令亞馬遜更難招架。既然大局已定，明知如何努力都難扭轉乾坤，撤離亦算是一個了斷。



無可否認，這十年來中國本土電商企業的快速成長，與政策的扶持不無關係。是故，當前歐、美都要求中國加快開放市場之同時，亦異口同聲強調中國須對外資提供公平的競爭環境。對中國而言，優化外商投資環境，提高對外開放的水平，符合推動經濟結構性改革進程的需要，這問題上，中外的取向趨於一致。只是亞馬遜已等不到這一天，就選擇離場。



也許，早前全球第三大零售商Tesco、南韓樂天以及英國馬莎，至如今的亞馬遜，大大小小的外資在中國市場「踩雷」，失敗而去，並不是偶然。「外貌」吸引的中國市場，其消費者崇尚創新、不愛拘束的獨特性，以及內、外有別的競爭環境，增添外資參與的難度，亦因此影響了外資對中國業務決策團隊的信任，最終弄得嚴重「水土不服」。到底中美貿易戰，能否令兩者都有所覺悟，各得其所，開創新時代，就要拭目以待！



