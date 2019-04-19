香港正在被垃圾圍城。堆填區已滿，城市垃圾仍然在增加，卻沒法應付，危機出現只是早晚之事。



特區政府的垃圾處理政策，全然是思想落後、政策缺乏、執行不力，說行政效率沒有效率，說環保沒有環保，基本上是束手無策，只是拖拖拉拉，僥倖求脫，局長們與公務員們都尸位素餐，等待退休而毫不作為。這是典型也是最惡劣的官僚主義！



解決城市垃圾問題，只能有兩個方法，一是減，二是燒。



垃圾分類是減的一個方法，但要嚴格分類，分類處理恰當，然後把可以回收的回收。前者是市場管理，特區政府一直不敢堅持。馬英九當台北市長時，一夜便可成功。香港到今天仍然不敢強迫分類，市政政策和能力大大落後。後者回收的產業鏈，表面上由企業經營，但是政府要提供條件與資源，要有地作回收，也要有足夠的財政補貼來資助回收企業，使它們不會因為市場價格變動而少回收。可是，特區政府沒有系統政策和配套資源，大量的垃圾回收不了。垃圾一積壓，處理的成本便上升。現時政府的不做事，把問題積壓留給下任政府，社會將要付出更大的成本。



垃圾分類有幾個重點：餐廳廚餘、建築廢材、塑膠垃圾。廚餘要求的是回收，建築廢材要求的是法律禁制，寓禁於徵，但兩者都做得不好，尤其是建築廢材，更是禁制失效。而塑料製品遺害長遠，政府的減少膠袋政策本身便有缺點，減省有限，餘下的膠袋還是污染。為甚麼政府不嚴厲禁用不可分解的膠袋和塑料用品，只准用可分解的塑料用品呢？一是技術改造，從根本上禁用不可分解的塑料；二是可分解塑料成本較高，便是寓禁於徵。政府連發泡膠用料也不敢禁，顯然這個政府及其官員都是怕事和不願做事。



解決垃圾問題的另一個方法是燒，用焚燒轉化為能量。內地已普遍建設垃圾焚化發電廠站，技術不斷提升，但香港還是遲遲不做，其中當然有居民反對的原因。把垃圾焚化發電廠設在市區之內，必然引起對居民生活與健康的危害，但為甚麼不能把垃圾焚化發電廠設在外海的離島呢？



一個方法是爭取中央政府支持，向珠海市政府租借外海外伶仃洋列島的外島來建設垃圾焚化發電廠，把香港經過分類的垃圾運往焚化。發電則用作支付珠海市的租金，供應萬山群島的用電需求，並作海水化淡之用，解決群島淡水供應不足的問題。



這應是雙贏互利之策，特區的政務官們應打開頭腦，開放思想，也應在中央政府與香港社會監督下好好做事！