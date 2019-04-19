朝廷要落實「中央全面管治權」的一個重要方面，就是要用好和管好行政長官及管治班子。正如毛皇帝所說，路線確定之後，幹部就是決定的因素，怎麼用好和管好這些「香港高幹」呢？涉及方面很多，除了「政治上嚴格要求，思想上加強教育」外，還要有古今中外官場的「常態做法」——誘以官、祿、德。於是，從董建華開始，特首卸任後，就會晉升為「國家領導人」序列，出任全國政協副主席。



本來，第二任的曾蔭權也是有此安排的，誰知他醜聞不斷，有官司在身，「煮熟的鴨子又飛了」。而第三位特首梁振英則和老董一樣，晉升全國政協副主席，顯示朝廷對香港行政長官「誘以官、祿、德」的安排不變。這樣的詔示很清楚：雖然是港人，不屬朝廷吏部管理，只要是為國家辦差，就會有所封賞，提高地位，進入朝廷體制，繼續為國效力。



這正是朝廷用好和管好「港人治港」的政治示範，先從特首做起，可起標杆和激勵作用，現在擴展到「香港高幹」之中，前香港警務處處長曾偉雄最近被朝廷任命為國家禁毒委員會副主任，進入國家省部級高幹行列。在香港官制中，警務處處長未算管治班子中的司局級官員，和內地司局級官員則屬「同級」。而曾偉雄退休後「跳入」朝廷官場，貴為省部級高幹，實乃破格提拔和使用。



過去，香港管治班子中也有一些卸任官員被朝廷欽點為全國政協委員，然這只是政治榮譽，其政治地位的「對應」和內地司局級官員出任全國政協委員相同，對香江官場特別是管治高層影響不大。而曾偉雄今次獲得的是省部級「實缺、實職」，其工作是與朝廷一品大員們「參與國家治理」，意義非凡。



就「實缺、實職、幹實事」而論，曾偉雄的任命意義大過特首當上全國政協副主席，這間接彰顯朝廷正把「香港高幹」們納入「一國」體制、納入「中央全面管治權」範圍，彰顯香港公務員乃國家公務員的「特殊部分」。這種做法將深遠影響香港公務員和官場中人，讓他們明白國家意識、政治效忠和官場之路應該怎麼走。