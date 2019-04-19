八百多年歷史的法國巴黎聖母院毀於大火，有中國網民聯想到當年英法聯軍火燒北京圓明園一事，形容今次大火是「報應」，有人附和稱「他們終於懂得國之瑰寶被毀的心痛」。內地官媒則指拿因果報應來說事的人，是狹隘的民族主義在作怪。



沒錯，對別人的災難和痛苦幸災樂禍、落井下石，確實要不得。這種事大概只有香港爛果報那位御用文痞才做得出，他將汶川大地震稱為「天譴」，將某位人大代表病逝稱為「報應」，只能證明其人格卑劣、喪心病狂，大凡正常的人都不齒於這種行為。更何況，巴黎聖母院不僅是法國的瑰寶，而且是全世界的瑰寶，豈能拿因果報應來說事？



不過話又說回來，巴黎聖母院遭遇火劫，確實很容易令中國人聯想起北京圓明園被洋人縱火燒掉並劫掠一空這段悲慘歷史。前者是意外，後者是人為，前者還能重建修復，後者已經永遠消失，當洋人將聖母院遇火稱為「西方文明無可估量的損失」，他們可有想過當年圓明園被毀也是中華文明無可估量的損失？忘記歷史就意味着背叛，中國人固然必須牢記那段歷史，外國人也應該吸取過去教訓，否則，這個世界只會不斷重演悲劇，人類社會永遠也不會進步。



最諷刺的是，聖母院遭火劫後，不少億萬富豪、大型企業及娛樂明星紛紛慷慨解囊，短短時間已籌得八億歐元以作修復之用。相對於當地慈善機構去年至今僅籌得三百二十萬歐元維修費用，兩者簡直不可相提並論。一直想方設法為聖母院籌募的負責人不禁慨嘆，這是非常令人沮喪的事，要經歷被焚毀後，人們才會明白維修的重要性，可惜部分珍貴的文物已化為灰燼。



人往往就是這樣，擁有的東西不懂珍惜，失去了才知道珍貴。要不是這場大火，許多法國人根本不會重視聖母院的歷史價值，更不會關心其日常維修工作。中國人不也是如此嗎？