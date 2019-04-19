內地女明星劉曉慶曾言：做人難，做女人更難，做名女人難上加難。其實做女神仙則是左右為難，君不見，台灣即將舉行大選，各路人馬爭相拜媽祖，但總統寶座只得一個，你說媽祖是不是順得哥情失嫂意呢？



媽祖在台灣人心目中的地位，好比基督教的上帝、伊斯蘭教的真主、佛教的如來，凡有志大選的人莫不要與媽祖拉關係、套近乎，博得選民好感。爭取連任的蔡英文去了苗栗白沙屯的媽祖廟進香，自稱「務實台獨工作者」的前行政院院長賴清德、前立法院院長王金平、等待國民黨徵召的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲以及前新北市市長朱立倫，不約而同地拜謁台中大甲媽祖，而台灣首富郭台銘宣布參選前，則去了新北市板橋慈惠宮參拜媽祖。



與其他競爭對手不同的是，郭台銘聲稱今次參選是因為媽祖託夢給他，要他負起領導台灣的責任。如此一來，他的參選就比其他人更具正當性、神聖性，簡直是天命所歸。



借助神話以證明自己是「天之驕子」，乃是咱們中國人的傳統文化，譬如孔子母親夢見麒麟，後來就懷上孔子；周文王夢見飛熊入懷，果然在渭水濱找到名「尚」、號「飛熊」的姜子牙。而漢朝開國皇帝劉邦的出身最神奇，傳說劉母在一個風雨交加的夜晚，夢見赤龍破窗而入，這條赤龍很不老實，劉母很快肚中有喜。另一個傳說是，劉母獲仙人贈赤珠，吞服後就懷孕了，劉邦稱帝後自稱「赤帝」，顯然與「赤龍」、「赤珠」有關。



神話的背後，其實反映任何人胸懷大志，造反革命做皇帝也好，選總統也罷，最好將自己「神聖化」，製造「天命攸歸」的形象，有助天下歸心。就台灣而言，媽祖是主要信仰，拜媽祖則是政治顯學，不管你來自甚麼政黨、有何信仰，要獲得選民一票，首先就要得到媽祖支持，郭台銘依樣畫葫蘆，果然是「接地氣」。