《逃犯條例》修訂草案已完成首讀，反對派為阻條例通過，在二讀期間施展渾身解數，不是離席等響鐘，就是多次提出規程問題，結果二讀只能留待內務委員會處理。「達陣」成功，反對派食髓知味，日前的相關法案委員會舉行首次會議並選舉主席，隨即變本加厲，瘋狂拉布，主持會議的涂謹申更將建制派議員逐出議事廳。一片混亂之下，最後連主席都未選好會議已結束，讓人再次見識「垃圾會」何等名不虛傳。



反對派發了瘋似的消耗時間，是因為心知肚明建制派人數佔優，一旦草案到了大會必通過無疑，惟有趁此之前盡情玩嘢，拉布拉得一時得一時，拉得一日是一日，若能捱到七月立法會休會都未完成修例，就叫做有所交代。當然，他們要交代的人並非選民，而是金主和洋主子。君不見，由英美商會到領事再到國會均對《逃犯條例》說三道四，漢奸黎更是牙痛咁聲，揚言修例「慘過廿三條」，證明《逃犯條例》深深戳中他們的死穴。受人錢財替人消災，政客們現在還不賣力表演更待何時。



早前有本地商人就修例提出司法覆核，背後原因是該商人捲入澳門的案件；商界反對修例，則擔心做生意時觸犯了內地商業罪行，有的甚至擔心在內地包二奶犯了重婚罪。反對派動輒搶佔道德高地，開口法治、閉口法治，如今卻全力庇蔭罪犯，任由香港淪為逃犯天堂，他們顯然怕得要命。說穿了，政客及其金主皆身有屎，不是勾結外部勢力反中亂港，就是五獨勾連煽動顛覆國家，他們最驚就是被引渡到內地受審，故寧與在台灣殺死女友的疑犯沆瀣一氣亦在所不惜。



其實反對派過慮了，他們有律政司提供的司法保護傘護體，刀槍不入，即使《逃犯條例》修例過關，對他們也沒有絲毫影響，政治黑金案、佔中案、恐嚇東方記者案等等都是鮮明例子。既然如此，何必阻住地球轉！