中美兩國的貿易戰已到尾聲，美國總統特朗普卻閒不下來，忙不迭向歐盟叫陣，以對方補貼空中巴士公司為名，開徵懲罰性關稅，世界的貿易戰，看來停不下來。



搞外交，先要讀懂對方領頭人的心理，特朗普的性格有點像毛澤東。毛主席說過，與天鬥其樂無窮，與地鬥其樂無窮，與人鬥其樂無窮。有種人畢生以鬥爭為樂，唯其如此，才感受到自己的存在價值，現任白宮主人，正是這般模樣。



毛澤東與國民黨鬥，鬥贏了，就在抗美援朝一役中與美帝主義鬥，打個平手後，又找「老大哥」蘇聯鬥，反對俄方的修正主義。世界上兩個超級強國都鬥過了，沒有其他對手，毛老爺子就找過去二千年的傳統文化作攻擊對象，發動文化大革命，畢生鬥爭，他就是樂在其中。



愈是大塊頭、愈是難纏的對手，這類人愈感興趣。北韓國家雖然不大，但一年多前，竟給美國最大的武力威脅，這一下特朗普可樂了，喜孜孜地跟平壤纏鬥了一輪，佔了上風。這時中國又宣稱在貿易戰中，要對老美奉陪到底，比起北韓，中國當然更夠資格成為美利堅的對手，結果這場貿易戰一打便打了一年，特朗普稍後當然會宣稱以勝利結束。



毛澤東的鬥爭對象不一定是在國外，國內的，他同樣感興趣，只要對方實力夠強，配當對手便行。特朗普也是一樣，在跟中國鬥爭的過程中，他同時也向美國聯邦儲備局和美國國會邀鬥。這兩個組織地位夠高了，與白宮主人可謂工力悉敵，所以惹來特氏緊咬不放，不停批評美聯儲的利息政策，又不惜為興建美、墨邊境圍牆而與國會鬥氣，使政府一度停擺。



如今特朗普又盯上了歐盟，看來歐洲的日子不會好過，接着日本、國際法庭和聯合國都要列入高危名單。特朗普一天在任，我保證他一天都會在尋找新敵人。