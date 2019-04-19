台灣首富、鴻海集團董事長郭台銘聲稱「媽祖託夢」，要他出來為老百姓做好事，帶給台灣和平繁榮，大有「先生不出，奈天下蒼生何」之慨，於是日前正式宣布參與國民黨黨內總統初選。現年六十八歲的郭台銘，估計身家超過六百億港元，而鴻海是全球最大電子代工集團，員工總數料達一百三十萬人，為環球第五大僱主。



可以想見，明年的台灣大選，郭台銘加入戰場，要人有人，要錢有錢，「郭台銘凍蒜」的造勢會必響徹整個寶島！再說，郭台銘跟世界不少領導人關係十分好，特朗普於二○一六年贏得美國總統選舉後，郭是特朗普首批會見的商界翹楚，其後郭答應投資一百億美元在美國威斯康辛州設廠，特朗普即譽其為「世上最偉大的商人」。



此外，郭台銘與習近平的關係也不差，習近平上台以來，多次與郭台銘見面，二○一七年中共十九大後，習近平於北京人民大會堂會見多國大企業家，郭台銘便佔一席，習近平亦曾說郭台銘是他的「老友」。



當然，一旦做了「商人總統」，必須考慮台灣在中美之間的敏感身份以及政商之間的利益衝突問題，而在政治層面，郭的「左右逢源」又會否變成「左右做人難」？這恐怕是郭台銘感到最棘手的問題！而這麼大盤生意，郭有接班人選嗎？



目前不少台灣民意調查顯示，郭台銘的支持率高於蔡英文、柯文哲和賴清德，然而政治一天也嫌長，家陣郭台銘「媽祖託夢」出來參選，加上其身家豐厚，人脈關係頂呱呱，其政治能量自是不容忽視，不過，當中還是充滿變數，譬如韓國瑜的人氣以及北京似乎較喜歡韓，難怪有論者認為郭的參選或純屬「假動作」，最終會「轉身」表態支持「韓神」，更可取悅北京！是耶非耶，都在忖測笑談，相信要再過幾個月，情況才會較為明朗，大家不妨剝住花生看好戲。