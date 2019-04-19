本周三立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會首次會議，反對派合謀「玩嘢」，主持會議的民主黨議員涂謹申，與一眾反對派議員狼狽為奸「拉布」，花費大量時間處理議員名字發音、討論會議日期、有否權力討論會議日期的規程問題等。兩小時會議竟然未能選舉出委員會的正、副主席，情況前所未見。



涂謹申在會議上多次對擾亂秩序的議員說「靜啲」、「大家唔好嘈」，卻未有趕搞事議員離開會議廳。然而，當工聯會議員郭偉強忠告他「唔好扮垃圾」時，就被涂謹申以「冒犯」為由逐離會議廳。



涂謹申和反對派用盡一切方法拉布，厚顏無恥，將議事廳變為他們上演政治表演的舞台，做法極其醜陋。立法會過去從未出現過如此「低莊」的拉布方式，涂謹申根本沒有履行主持人角色，如此「小丑式主持」，是當香港市民、立法會議員「傻」，必須予以譴責。



根據一般原則理解，負責主持主席選舉的議員權力是要用於維持選舉的正常程序。涂謹申濫用主持人的權力，為反對派瘋狂拉布提供方便，明顯失職，令人憤怒！



涂謹申現時仍身為會議主持人，有決定下次會議日期的權力，他或會配合反對派的拉布政策，拖延會議日期，令法案委員會遲遲未能選出正、副主席，繼續拉布。



事件再次反映《議事規則》「防君子不防小人」，有需要進行檢討。現時由最資深議員擔任主持的規定顯然有漏洞，因為如果最資深議員進行「小丑式主持」或「製造混亂式主持」，趁火打劫，極度濫權，耍無賴拖延再拖延，那麼立法會會議將被最資深議員騎劫，這顯然不符合公眾利益。



修訂《逃犯條例》，堵塞法律漏洞，彰顯法治公義，獲得主流民意支持。奉勸涂謹申和反對派議員，逆民意、胡作非為是要付出代價的。