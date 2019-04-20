神州觀察：虐待動物蔚成風　禮義之邦徒自欺

人和禽獸唯一的區別就是，人總以為二者是有區別的，尤其對某些心理嚴重變態、虐待動物成癮者來說，墮落程度其實連禽獸也不如。



江蘇南通大學日前驚爆虐狗醜聞，一名醫科實習生竟以剛燒開的水淋潑自己所養的柴犬，可憐那柴犬被困於狹窄籠中，根本無處可避，痛苦難當之下惟有拚命竄跳，同時發出嗷嗷慘叫，叫人心痛不已。然而暴行並未終結，之後此君再以棍棒狂敲柴犬頭鼻部位，以進一步測試其反應，行為令人髮指。



實在難以想像，一名在讀的醫科大學生竟可殘暴至此，將來若是學成當了醫生，誰又敢打包票說他不會對自己的病人做出類似的、甚至更為瘋狂的虐待行為？而網傳此君已非第一次虐狗，之前屢有前科，且不時會將虐狗影片上傳至校友群組炫耀。有人更指此君心理極度灰暗脆弱，平日只要被老師或領導批評了，就會回去虐狗洩憤，據說他早前所養的另一隻柴犬便是遭活活餓死，如此喪心病狂之人，即使已被送院進行心理治療，又能起到多大作用？



無惻隱之心，非人也。可以見到，內地近年屢現各種殘忍虐待動物事件，或出於變態心理，或為了商業利益，每每叫人不寒而慄。像網絡早前瘋傳的浙江男子虐狗視頻，不但手法極其血腥暴力，期間更讓其年幼女兒全程旁觀，簡直無半點人性可言。而一些無良商販為多賺些昧心錢，竟可將水、泥沙強灌入狗、牛、穿山甲等動物的體內。至於一些地方政府為了所謂的市容市貌或迎接重大活動，居然揮着棍棒滿大街撲殺流浪狗，絲毫不需顧及公眾觀感，堪稱瘋狂至極。



說來也是悲哀，中華民族號稱禮義之邦，擁有五千年文明積澱，然而時至今日，文明已然淪為稀罕之物，公序良俗一再遭到踐踏，為人的憐憫之心日益被野蠻獸性吞噬，以致一些人變得連禽獸也不如，豈不怪哉？更不堪的是，內地至今亦無法例保護動物免遭虐待，當局每每只能對施虐者進行批評教育，完全起不到懲戒作用。甚至有論調認為，中國尚有那麼多窮人顧不過來，為何要花精力去保護動物，可見與真正的人類文明差距有多大。



從醫學角度來說，暴力對待動物可視為精神疾病指標，而這樣的人一旦習慣了將其他生命視如草芥，便極有可能做出殘害同類之事，對家庭對社會都將是一種隱患。若社會上普遍存在這樣的病態之人，那麼這個社會亦將會是病態的，正如內地層出不窮的跌倒不扶、見死不救現象，無日無之的高鐵霸座、亡命搶奪公交車方向盤等行為，皆是由此而生，如同報應不爽，時刻在懲罰着這個墮落的民族。