功夫茶：規劃混帳政策亂　運輸署自打嘴巴

港產官僚做嘢頭痛醫頭，腳痛醫腳，有箭鋸箭，見步行步，決策既欠論證，更冇全盤規劃，十足十蒙古大夫，成個香港就係畀呢班廢柴搞彎！



呢嗱，話口未完又嚟喇。運輸署舊年畀審計報告批評冇善用八號幹線沙田段，該署最近為咗補鑊，向區議會建議放寬紅色小巴使用連接沙田及長沙灣之間嘅八號幹線沙田段，亦即尖山隧道及沙田嶺隧道，希望藉此紓緩獅隧以及其他沙田道路嘅塞車狀況。



根據運輸署官僚嘅講法，現時行經沙田往返市區嘅紅色小巴，主要行駛大埔公路、沙田路同埋獅子山隧道，考慮到八號幹線沙田段仍然有剩餘容車量，該署提出放寬紅色小巴使用。開放紅色小巴行新路線，表面睇的確有助戥番勻成個車流量，但正如關注團體話齋，現時由沙田等新界東地區出九龍嘅總車流當中，行經八號幹線沙田段、大埔道及大老山隧道嘅紅色及綠色小巴，只係佔百分之○點六，所謂「分流」作用，簡直微不足道，與其話係解決問題，不如話係虛應故事，塞住審計署把口。



再講吖，紅色小巴有冇興趣落疊，亦係未知之數。有業界人士講到明，新路線吸到幾多新客仲係未知數，但舊客就肯定冇咗批，計落未必有着數，形容政府今次「畀咗個碗但冇畀飯人食」。



冇錯嘞，八號幹線沙田段長期以來乏人問津，證明當局最初道路設計同規劃方面大有問題，為今之計係諗吓點樣增加使用誘因，好似話尖山隧道減價，就不失為對症下藥。之不過特衰政府收錢就叻，減價？食咗佢隻車好過，諗嚟諗去，咪惟有向紅色小巴埋手囉。



當然喇，商業社會講到尾都係供求關係。紅色小巴業界見政府主動送上門，唔乘機叫價等幾時？有人就提議開放將軍澳、東涌、沙田市中心等禁區畀業界經營。係人都知，香港地運輸發展以鐵路優先，巴士為輔，小巴處於邊緣位置，特別係紅色小巴，收費等方面唔受運輸署規管，當局重重設限，原本就係想佢哋自生自滅，逐漸陰乾，重新開放經營範圍，豈不等於自打嘴巴？此例一開，其他要求肯定陸續有來。



大家有眼見，正正因為當局長期以來放任自流，以致紅色小巴業界良莠不齊，泥沙俱下，亡命小巴、迷幻小巴、黑社會進駐站頭……五花八門，無奇不有。而所謂「優先」嘅鐵路，表現亦唔好得幾多，喺當局冇監冇管下，港鐵淪為大到不能倒嘅怪物，大型基建頻爆大鑊，甚至連列車都可以好似藝人咁出軌，市民真係唔得佢死。



冇計喇，運輸署個老頂、運房局局長光頭陳廢名遠播，有口皆悲，運輸、房屋、大型基建，佢老哥掂親邊瓣衰邊瓣，弱將手下豈有強兵！