美國發動的新冷戰，或許還包括俄羅斯在內，主要的對象是中國。但中國的應對，似乎有點尷尬。



貿易戰絕對是以中國為敵，且不單是貿易，而是涉及所謂的結構層次，也即是中國整個發展戰略、發展模式，根本上是着眼於改變中國的體制，背後離不開用不同的方法推翻中國的政權。以日本為例，自民黨的政權被保留，發展戰略與體制改變後，政權更成傀儡。以蘇聯為例，第一步是和平演變，成就於戈爾巴喬夫之手；第二步是蘇聯解體，成就於葉利欽之手。對付中國，一是日本模式，不成便是蘇聯模式。美國不會止於體制轉變，而不追求中共政權的轉變。



中國在新冷戰中的尷尬，在於不敢正面對抗美國的攻擊，或許這有「韜光養晦」因素的牽制，或更有崇美怕美的心理。中國四十年的改革開放，其中便包含很濃厚的美國化色彩，一時之間要從美國化的執迷中脫拔出來，變成與美國（包括其所推行的發展戰略與體制）抗衡，中國有不少人不易在思想上適應。



於是尷尬的表現，在於新冷戰表面上變成美國對付俄羅斯，中國躲在一旁用各種理由、方法來掩飾中美的根本性矛盾。在國際上，誰都知道美國是在加強圍堵中國，美國政府也是赤裸裸不用藉口地肆意攻擊，但中國還是不願承認，還在希望用各種讓步來換取與美國的妥協，對美國攻擊的反應，盡是語言上有禮貌的解釋和澄清中國無意與美為敵，就連美國在圍堵中國之餘，對俄羅斯、伊朗、敍利亞、北韓、委內瑞拉的制裁，中國只是低調地跟從俄羅斯在聯合國反對，但反對得軟弱無力，好像是旁觀者一樣。



正是中國的軟弱，使美國極右政權可以得寸進尺，明目張膽地在國際上圍堵和攻擊中國。



或許，美國正在醞釀以上世紀五十年代的「非美」政策來對付在美的華人，拒絕來自中國的留學生，驅逐在美國工作和進行科研的中國科學家（不管他們是否取得美國國籍或永久居民身份）。中美未開戰，美國不至於像與日本開戰時那樣，把美籍日裔關在集中營，但美國的情治、國土安全等部門，卻有科技手段來監控在美國的華人。



到了這個階段，中國便無法在國內、國外製造中美還有合作餘地的假象，政策便不能不就新冷戰的開展而作出根本性的大調整。這個階段的到來，不會是一、二十年，也不會是三、五年。以特朗普極右政權的情況而言，連任競選是有利或失利，都會在選舉前加快對華政策的各種圍堵，排斥與攻擊，這不過是一、兩年的事！