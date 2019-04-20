台灣的民進黨、蔡英文政府廢棄「九二共識」，推動「台獨」，向山姆大叔購置大量軍火，老美在政治、外交、售武、「保衞台灣安全」方面擺出四十年來「最積極」支持台灣的姿態，兩岸和平統一之路更加荊棘滿途。這個新形勢，令四十年來國力、軍力前所未有強大的北京，不能不嚴肅考慮「和統方針」實現的時間性、可能性。



從勢態來看，「和統之路」在台灣方面已愈來愈渺茫，拖得愈久，愈沒希望。然習近平已公開表示，統一問題不能一代一代拖下去。是的，不能拖，就要促。而「和統」之促無非兩條，一是在「和」字上「促」，用各種和平方法「促」；二是在「武」字上「促」，在武力威逼和警告下「促」。這兩年，北京正在因應形勢需要，因應蔡政府和美國方面的種種動作，有計劃有步驟的展開武統促和統的行動，以粉碎「台獨」在老美支持下得逞的圖謀。



序幕已徐徐拉開，台美方面也早已做好了「以武對武」的準備，脫胎於《美台共同防禦條約》的《台灣關係法》就是幹這個用的。近期，北京和台美方面的「軍事行動」多多，互相針對，時下台灣「總統大選」也戰幕拉開。過去一段時間，北京在這個「敏感時刻」表現克制，不想成為綠營和「台獨」勢力的「助選團」。二○○○年那次大選，北京極力反對民進黨、陳水扁獲勝，朱相國在記者會上公開警告「台獨意味着戰爭」，結果讓民進黨在「統獨議題」上操弄更盛，更「得戚」，阿扁當選，台灣「藍天變綠地」。自那以後，北京對台灣各種選舉都小心翼翼，避免公開發聲。



然而，今日不同也。台灣「總統大選」，藍營綠營、統派獨派誰人參選，何者獲勝，北京已沒那麼着緊、在乎。北京該幹甚麼幹甚麼，該說甚麼說甚麼，不在乎會否「影響選情」，特別是不在乎自己的「強硬態度」會否被民進黨、綠營所利用炒作。北京的大政方針已定，一是和統只有一個方案，那就是「一國兩制」；二是「以武逼和統」將陸續出台，且要見到效果，不會一遇針鋒相對就收手。