「大嘴巴」是美國總統特朗普最大特色。日前他又有驚人之語，聲稱若聯儲局工作妥當，沒有進行量化緊縮，美國股市應多漲五千至一萬點，經濟增長應達到百分之四，而且幾乎沒有通脹。此番言論恰恰反映其唯利是圖、急功近利的商人本性，為了往自己臉上貼金，好向選民邀功以爭取連任，一味營造繁榮假象，而不理經濟過熱、股市瘋狂將會帶來甚麼後果、埋下甚麼禍根。



作為總統而且是商人出身，特朗普關注經濟和金融走勢不足為奇，但他不斷拿股市說事，上升就歸功於自己治國有方，下跌則歸咎於聯儲局加息，不僅幼稚，而且無聊。至於他聲稱美股上升是貿易戰勝利的象徵，甚至認為自己的成就已超越美國歷史上所有政府，更是令人啼笑皆非。



難怪有人說，商人治國，沒有政治正確，只有利益最大。特朗普腦海中沒有甚麼政治理想、信仰和主義，也沒有甚麼長遠規劃和全球格局，只有「美國優先」和眼前利益。於是，他不惜將美國由全球規則制訂者變成破壞者，也不惜發動貿易戰攪得周天寒徹，更不惜製造金融泡沫來炫耀自己「政績」。



其實美股牛市已持續多年，主要得益於經濟復甦、失業率低企、美元強勢，並非某政黨某政客的功勞，更非貿易戰勝利的象徵，特氏貪天之功為己有，臉皮未免太厚。前總統奧巴馬曾暗諷道，經濟強勁並非現屆政府的功勞，有人自吹自擂時，請記住這輪復甦由何時開始。這並非無的放矢，論功勞，奧巴馬也許比特朗普更大。



正如有人指出，特朗普整天掛在嘴邊的所謂經濟成就，其實是由巨大代價換來的。他上任短短兩年多，美國國債已增加兩萬億至超過二十二萬億美元，佔全球總債務三分之一，而其大規模減稅以及窮兵黷武的政策更是導致聯邦財政赤字大幅飆升。可以毫不誇張地說，美國實際上已是外強中乾，虛有其表。