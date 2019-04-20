江山易改，本性難移，壹淫媒靠反中亂港、宣淫販賤起家，無恥下流，壞事做絕。無綫女小花的士上「偷食」男明星事件近日惹來街談巷議，就是壹淫媒宣淫販賤、將自己的快樂建立在別人的痛苦之上的又一個證據。



坊間盛傳，偷食片段由的士司機提供，司機本欲詐騙當事人，遭拒絕後賣給爛果報，有說作價四十萬，也有人說一百五十萬，連小學生都說得繪聲繪色，加上壹淫媒明碼實價徵求爆料短片，有關傳聞顯然並非空穴來風。事實上，為了刺激銷量及網絡點擊率，壹淫媒無所不用其極，從來沒底線，如摷明星垃圾桶找線索，誘騙未成年少女拍濕身照，自編自導陳健康叫雞事件，誣構名牌洗髮水致癌等等，真是只有想不出，沒有做不到。如今壹淫媒債台高築，窮途末路，欲推網上閱讀收費吊命，正愁乏人問津，如今有人送上新鮮熱辣的名人偷食短片，而香港人又特別八卦，花重金收買又何足為奇！



然而問題來了，的士司機將客人的不雅動作錄影兼出售，算不算侵犯私隱權？大家應記得早前有的士司機偷拍女乘客哺乳兼在網上發布照片，引起全城震怒，被輿論怒轟為「人渣」，司機亦被檢控。偷拍女乘客哺乳是侵犯私隱，偷錄男女明星偷情同樣是侵犯私隱，正如有法律界人士指出，當事人可透過民事訴訟向司機索償。如此說來，爛果報若收買司機提供的短片，其實就是接賊贓，有合謀犯法之嫌，最起碼是有償新聞違背行業道德，堪稱新聞界之恥。



如今女小花的男友選擇了原諒，男明星的太太也體現了胸懷大度，偷食事件可以告一段落，但涉嫌侵犯私隱及收買新聞的醜聞則不應該落幕。當然了，淫媒老闆不是一般人，他是大名鼎鼎的漢奸黎，既有港英餘孽關照，更有洋大人撐腰，港府畏之如虎，連非法佔中案、黑金案、刑恐東方記者這樣的大案都不敢告，今次也只會選擇視而不見。