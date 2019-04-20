鴻海集團董事長郭台銘甫宣布得到媽祖託夢參選總統後，花蓮即發生六級大地震，是貴人招風雨還是不祥之兆，無人說得準，但可以肯定的是，郭的首富身份必會被綠營咬實不放，甚至上綱上線到官商勾結的程度，如何釋除公眾疑慮，考驗郭的智慧。



倘郭順利贏得國民黨初選並最終成功當選總統，將是繼特朗普後再一個商人總統，開創台灣先河，加上他與中美領導人關係良好，必定有利台灣經濟發展及改善兩岸關係。然而身家達七十億美元、投資遍及世界各地，郭一旦棄商從政，千絲萬縷的商業利益卻不是一時三刻可以撇清。已故總統蔣經國生前主張清廉，堅決反對政治與商人掛鈎，此一教條一直被視為圭臬，儘管實情並非如此簡單，加上政治環境丕變，世界潮流更迭，官商關係早就密不可分，但寧畀人知，莫畀人見，如何令外界不作官商勾結、謀取私利的聯想，殊非易事。強勢如特朗普亦不斷被國內質疑，郭台銘又何能例外？



再說，高雄市長韓國瑜氣勢如虹，其重經濟、輕政治的主張深得選民歡心，不論是一般「韓粉」抑或是國民黨內部深藍成員，皆不乏要求徵召韓出選總統的聲音，如今突然殺出程咬金，叫韓粉情何以堪？觀乎郭台銘「失聯」五十年，卻突然獲黨主席吳敦義「特事特辦」頒發榮譽狀確認其黨員身份，已惹起深藍支持者質疑為不按黨章辦事，有捐錢買身份之嫌，無非為其參選總統開綠燈。在這樣的環境下，難免造成國民黨內訌分裂，福禍難料。



惟不容置疑的是，郭的參選殺了民進黨一個措手不及，令他們陣腳大亂。要知道，綠營一直傾盡全力狙擊韓國瑜，詎料韓只是煙幕，「大的在後面」。本港一些與台獨勾連的反對派喉舌開始抹紅郭台銘，指他是大陸培養的接班人和早就布好的局，要多荒謬有多荒謬，已預示未來選戰勢必好戲連場。