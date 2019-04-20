《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，即見如來。」這才是正理。世界上所有的表相都不可盡信，現實中所見的尚且不能執着，何況是在夢寐之中。佛與魔向來難辨，六祖惠能大師教導我們「佛向性中作，莫向身外求」，向外求則容易與魔同行，是智者所不為也。



你真想選總統的話，用自己的智慧衡情度理，覺得對己、對人都是利多於弊的，就上馬，不是的，就不上馬，如是而已。堂堂男子，將人生大事託諸鬼神，就不怕讓人笑掉大牙嗎？



台灣鴻海集團董事長郭台銘決定參選總統，他自稱是受媽祖託夢，叫他出選。本欄一向說，台灣政壇太少大丈夫，如今又添了一個例子。香港現任特首林鄭月娥當日出選行政長官，說是受上帝感召，對此說我已嗤之以鼻，但她畢竟是女性，感性一點還是可以理解。但郭台銘是鬚眉男子，卻將怪力亂神之事掛於口邊，把自己弄得神經兮兮，真是怪可憐的。



人們常說「眼見為實」，不一定的，佛經上說，一個人未修到羅漢境界，也不要確信自己眼前所見的東西。此說很有道理，你目睹菩薩、媽祖或是聖母垂空而現，尚且不能執信，因為魔鬼一樣可以化現出神佛之身來糊弄你，不問蒼生問鬼神，從來都是最愚蠢的行為，平時作為茶餘飯後的笑談猶可，用作決策人生大事則萬不可取。



不過，有這樣的選民，才會有這樣的參選人，郭台銘敢如此公開說，當然是此說能取信於不少台灣人了。嗚呼，這就是台式民主！



換作我是台灣的蔡英文，我會幽郭台銘一默，翌日召開記者招待會，說：「我昨晚也夢到媽祖，祂說剛改變了主意，不再支持郭台銘出選，娘娘叫我轉告郭先生，還是好好做他的生意去吧。」呵呵！且看郭台銘能如何回應。