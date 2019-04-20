中美貿易磋商究竟走到哪一步？但見自今年二月下旬開始，兩國一直緊鑼密鼓進行磋商。二月二十二日，特朗普在白宮辦公室會見正在進行第七輪中美經貿高級別磋商的劉鶴，特氏坐在皮製大班椅上，中方代表包括劉鶴就坐在他對面，彷彿是在聽取「教訓」，要言之，中方代表就是矮了一截。



兩個月即將過去，美媒忽然又報道，兩國官員正準備新一輪磋商會議，目標是能在五月尾至六月初期間簽署新一份貿易協議。另有消息人士透露，美國貿易代表萊蒂澤將於本月二十九日到北京，與中方官員進行面對面的會談，不過貿易代表處暫未對此回應。此外，亦有報道指，中國官員考慮趁特朗普五月底訪問日本期間，安排中美元首會面，惟地點尚未有定案。特朗普則表示「對近日中美磋商結果抱有希望，有預感我們會成功，不久後將有與貿易談判狀況的相關消息公布」。



中美貿易談判的「草擬細節階段」一直諱莫如深，老朽但見「關稅威脅」一直是美國的撒手鐧，迫使中方乖乖坐在談判桌上，而中方的表現看來一直被動。其實特朗普心知肚明，如果中美貿易磋商沒有一個了結，對美國的經濟不會有好處。早前美國三位經濟學家曾公布一份研究報告，顯示直至二○一八年年底，特朗普政府加徵的關稅，讓美國消費者和進口公司每個月多花了三十億美元，還有每個月約十四億美元的效率或福利損失。此外，有數據指去年美國對中國進口商品多加徵的關稅約為八十四億美元，不過，特朗普政府對美國農民的補貼卻達一百二十億美元。



看來，中美貿易戰不早點解決，美國「殺敵一千，自損八百」，其實除笨冇精；而最重要的是，若達成協議，除了有助振興美國股市，更重要的是特朗普既然有意競逐明年的總統選舉，中美盡快達成實質的協議，點都會多一分勝算，是以老朽相信特朗普今趟「預感會成功」並不是講大話。