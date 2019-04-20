不少香港人對公廁都不懷好感，筆者所屬政黨今年二月召開記者會，公布全港十大污糟公廁，要求政府撥款改善公廁設施，其後政府於財政預算案提出撥款六億元，翻新及優化公廁，引起社會關注。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會日前討論有關事宜，筆者所屬政黨立法會議員鄭泳舜和何俊賢於會上提出臨時動議，促請政府加快翻新公廁和完善公廁管理制度，包括改善員工的待遇等，以解決過往建築署維修慢的問題。



政府未來五個年度將分階段翻新或優化二百四十個公廁，但未來一年大約只會翻新或優化四十個。而全港有七百九十九個食環署轄下公廁，有不少環境欠佳，政府的步伐顯然太慢，未能切合市民和遊客的迫切需要。政府須加快翻新或優化公廁進度，公布詳細規劃，包括地點、時間表及路線圖。



公廁臭氣熏天，市民去公廁時往往閉住氣匆匆了事，免得被惡臭弄得頭暈作嘔。食環署二十三個優先處理的旅遊景點公廁之一的深水埗鴨寮街公廁，該公廁用了二百五十萬元進行優化，增設了電子感應水龍頭、電子感應沖廁、吹風機等設施，亦有清潔工休息間，然而並沒有引進創新的空氣清新技術，改變不了搵公廁基本靠嗅的特點，這反映本港公廁翻新及優化跟不上「智慧城市」時代的步伐。



食環署應盡快引入更多「智慧廁所」的新技術，包括NCCO氧聚解空氣處理技術，以及臭氧水注入沖廁系統等。



保持公廁衞生，政府除了要翻新、優化公廁以及更新技術的應用，亦要完善公廁管理制度，提升清潔工待遇，才可以做到「公廁革命」。政府要優化食環署外判承辦商的招標機制，提升服務質素，改善員工的待遇。所有公廁應該均設有駐場清潔員，並且優先翻新未能為駐場清潔員提供工作及休息地方的舊式公廁。