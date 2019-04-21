神州觀察：古城建合金窗戶　護文物淪為笑話

被列為全國重點文物保護單位的隋唐洛陽城遺址，最近建起了一座仿古角樓，遠看頗有古意，近看角樓上卻設有推拉合金窗戶，引發社會爭議，而如此有「穿越感」的設計，竟然並未得到國家文物部門的審批，折射出內地地方政府官員求財心切的荒唐一面，以及文物保護監管失察的現狀。



提起洛陽，中國人無人不知無人不曉，作為十三朝古都，洛陽留下無數中華歷史傳唱。始建於公元六○五年的隋唐洛陽城遺址，是隋唐兩代的都城遺址，位於河南省洛陽市老城區及近郊。據稱當地官方興建仿古角樓，目的是更好地保護展示古城。



眾所周知，「修舊如舊」向來是全球古建築修繕、復原的基本原則，無論是設計還是施工，都須審慎論證，且經過考古及參考古籍資料。但未經國家文物部門批准就擅自動工，更隨意在城樓上安裝鋁合金門窗，結果變成不倫不類的工程，究竟是保護文物還是破壞文物，抑或是另有盤算？



近年全國旅遊市場火爆，一些地方官員因此對文物開發熱情高漲，甚至是急火攻心，與早些年對文物保護不聞不問的情況形成強烈對比。只不過這種轉變並非真心看重文物的歷史文化價值，而是急着拿文物「變現」；不是嚴格遵循文物保護開發規律，而是想怎麼幹就怎麼幹。說到底，還是一切向錢看，地方政府突然「重視」文物保護，不排除就是官商勾結，為地產開發推波助瀾。



「若問古今興廢事，請君只看洛陽城。」宋朝司馬光的名句，千年後仍可應驗。事實上，不只洛陽，內地許多城市近年以保護文物為名大做文章，包括三百億元打造「明清府城」、八十五億元重建「河洛古城」等，一個又一個的「復古工程」紛紛在全國各地湧現。而大肆復建復原古建築也導致了許多問題，其中大拆大建，拆真建假，導致文化遺存遭到嚴重破壞。



在旅遊開發名義下，到處是古街、古城，毫無新意，不少被文物界視為珍寶的歷史文化古城區，也被開發過度，房地產開發不斷升溫，原汁原味的傳統文化蕩然無存，一些歷史文化名勝古蹟成為犧牲品。官方早前通報批評「歷史文化名城」保護不力的城市中，山東聊城、山西大同、河南洛陽等均榜上有名。



古城過度商業化，不但破壞了古韻古味，也對古建築和國家保護文物造成威脅。此前雲南麗江古城也曾發生火災，當時就是被指因商業開發破壞防火格局。法國巴黎聖母院日前的火災浩劫，理應給當局再次敲響警鐘！尤其是，地方政府對古建築投資一直也是糊塗帳，是否收益，如何分配，百姓根本不知道，最後不過是淪為權貴的盤中飧。



