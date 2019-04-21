正論：豆渣工程遍香江　漏水豈止單車館

如果問，回歸後香港特別行政區特別在甚麼地方，那麼，豆腐渣工程遍地開花、「水簾洞」隨處可見，肯定是特區其中一個最大特色。啟用五年、耗資逾十億元興建的香港單車館被連場暴雨攻陷，嚴重漏水，豆腐渣工程無所遁形，再次見證本港過去傲視全球的基建質素已一去不復返。



這幾天香港下着滂沱大雨，位於將軍澳的香港單車館不堪一擊，整個場館到處都是漏水和積水，置身館內更要撐傘避雨，令人嘖嘖稱奇。為了收拾殘局，職員擺出膠箱陣收集雨水，更動用逾二十部吹風機吹乾地面，甚至連「牛下女車神」李慧詩都要落手落腳清理積水，狼狽不堪。康文署事後解釋，漏水是因為警鐘誤鳴導致天窗盡開，雨水才會流入室內，但正如場地使用者和教練所說，單車館自啟用以來便沒有停止過漏水，不論如何修補，情況依然，只是漏水情況不如今次誇張罷了。



事實上，審計署早在去年已發表報告，揭露單車館自一三年底至去年中共錄得二百多宗滲水事故，滲水地點共有四十七處，僅單車賽道就佔了廿四處，不可謂不駭人。儘管康文署和建築署進行過七十七次緊急檢查和維修，最長一次更閉館過百日，但期間依然接獲廿多宗滲水事故，說明當局不是維修馬虎，就是場館質素有根本性問題，而且一直沒有盡好監管責任。有人戲稱單車館是豆腐渣工程，然而這絕不是個案，自回歸以來，上至大型基建下至地區項目，有哪一項沒有這樣那樣的質素問題？又有哪一項不是豆腐渣工程？



這樣說絕非無的放矢。以高鐵香港段和港珠澳大橋兩項國家級跨境基建為例，前者漏水積水遍地開花，隧道部分更被揭發結出鐘乳石；後者的旅檢大樓天幕接縫欠佳，一下雨即變水簾洞，更別說大橋早前出現嚴重地陷，怵目驚心。連國家級基建都如此不堪，港鐵沙中線工程醜聞不斷也就毫不意外。至於中環及灣仔繞道未通車先漏水，以至政府總部、啟德郵輪碼頭甚至各區新落成的港鐵站，漏水已成家常便飯，足見本港基建質素良莠不齊、泥沙俱下。



最離譜的是，每有事故發生，港府高官總擺出事不關己狀，揚言「看報道才知道」、「懲罰工程人員會為他們帶來壓力」，將監管無能視作理所當然，永遠無人問責。由特首到司長，由司長到局長，由局長到署長，個個無心無肺無靈魂，基建醜聞長爆長有又何足為奇。



香港之所以實行「一國兩制」，是因為人們相信這一制優於那一制，不料回歸之初本港就爆發「公屋短樁」醜聞，從此一發不可收拾，基建問題固然層出不窮，就連廉潔法治也每況愈下。君不見，前特首捲入貪腐醜聞，廉潔一鋪清袋；佔中案黑手未被清算，港府自毀法治長城；壹傳媒黎智英恐嚇東方記者案不了了之，新聞自由蕩然無存。可以毫不誇張地說，香港淪為豆腐渣的豈止基建而已，核心價值走樣變形才是最可悲！



