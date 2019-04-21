功夫茶：過期食物任人執　垃圾官僚真靠害

《朱子治家格言》金句︰「一粥一飯，當思來處不易。」三百幾年後聽番，依然嗒落有味。事關浪費食物唔單止折墮，仲會增加堆填區負荷，罪莫大焉，只可惜港產官僚連咁簡單道理都唔明，話唔係高薪低能都冇人信！



本報踢爆港島黃竹坑一個垃圾站多年來成為「尋寶勝地」，每當有超市貨車將食物丟棄，吸引附近居民及外傭聞風而至。最得人驚嘅係，有無牌士多檔主竟然將執番嚟嘅棄置食物「循環再煮」奉客，無本生利。記者現場目擊，棄置食物同垃圾站內煙頭、咖啡渣等垃圾撈埋一齊，地面污水橫流，真係睇見都作嘔。



當然喇，作嘔事小，食壞人先至大鑊。有醫生提醒，街頭氣溫及濕度高，垃圾桶內嘅食物細菌數量大增，食咗分分鐘急性腸胃炎；萬一垃圾內夾雜魚肉同雞肉等生嘅食物，更可能造成交叉感染，甚至引發蟲患及鼠患，散播病毒，後果不堪設想！



所以話垃圾官僚靠害就係咁解。最簡單一樣嘢，涉事士多冇攞食肆牌照，莫講話食環署收投訴收到手軟，淨係檢控都檢控咗五次，點解到依家仲可以大模廝樣，繼續高調做生意？唔通間士多係南亞幫開嘅，「港版城管」買咗佢哋怕？無牌售賣食物不特止，法例仲寫到明檢拾棄置廢物屬違法行為，最高罰款一萬大元，弊在食環署班友係咁意巡吓就當交咗功課，蚊都瞓蛇都死喇。



係人都知，預先包裝食物只要未拆封，即使啱啱過咗最佳食用日期都冇問題，就咁當垃圾丟，簡直暴殄天物。正如環保團體話齋，與其由得超市浪費食物，倒不如由政府牽頭，鼓勵超市同團體合作，將仲食得嘅轉贈基層及長者，差啲嘅用嚟餵飼狗隻，再次一等嘅就餵豬，總而言之食得唔好嘥。冇錯喇，「變廢為寶」絕非無良商人嘅專利，之前屯門就試過有大批過期食物被棄置而引發哄搶，證明香港表面光鮮，食不果腹嘅其實大有人在。



不過嘥氣喇，港產官僚出名冇心冇肺，懶到出汁，開口埋口「惜食」、「咪做大嘥鬼」，實際上做嘅又係另一套。試過有環保團體申請去食環署街市收集剩菜，點知對方竟然阿支阿左，阻頭阻勢，問你怕未。唔怕唔識貨，最怕貨比貨，人哋法國政府一早就立法禁止超市棄置或銷毁未過期嘅賣剩食物，並規定必須同食物銀行簽訂捐贈協議，好心特衰政府偷吓師喇！



上一輩教落，冇衣食者會遭天譴，呢幾日出面橫風橫雨，雷電大作，垃圾官僚不聽老人言，出街記得睇路呀！



