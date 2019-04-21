世界視線：東京奧運飾太平　核災遺害難洗清

日本三一一大地震引發海嘯破壞福島第一核電廠，造成核災，轉眼過了八年，福島核電廠第三號反應堆上周開始移除燃料棒工作。首相安倍晉三在之前一日前往視察準備工作，未有像五年前般穿上保護服，其姿態似是向世人展示福島已「安全」了。



安倍是災後任期最長的日本首相，也揹上善後的重擔。明年的東京奧運恰好是在一一年申辦，日本上下都希望藉這項全球盛事一洗頹氣。有傳將會安排福島為聖火第一站，以及在此舉辦壘球賽作為運動會第一場比賽。在奧運舉行前，安倍政府做了不少粉飾太平的工夫，打出「二○二○年零災民」的口號，為了表面上達到目標，不惜加快解除避難區域的限制，又大幅提高輻射安全暴露值，製造安全假象，更要求災民盡快回鄉，否則取消補貼津貼。不少核關注團體形容災民只是被「隱形化」，批評日本政府掩耳盜鈴。



所謂「眼不見為淨」，專家指福島核災遺禍遠超大眾所見。日本官方至今只承認一名核電廠工人因輻射外洩致死，但據民間統計，間接受害達到逾二千二百人命。該縣四萬名兒童有逾二百人患上甲狀腺癌，比例是地震前數十倍。更可怕是禍源依然留在原地，核電廠受損的反應堆及發電機內遺留了大量燃料棒，為了減少滲漏污染水質，政府必須移除所有反應堆遺留的燃料棒，才能開始廢爐工程。三號反應堆工程比原定計劃拖延了四年，還有第一及第二號反應堆移除工程未進行，東京電力稱在四十年後把福島核電廠除役，但外界相信實際徹底清除潛在威脅可說是遙遙無期。



除了人命威脅，核災輻射影響土壤海洋，福島縣生產食品到今天依然被多個國家地區禁止進口。核電大部分停產，重建災區，根據日本經濟研究中心估算，經濟損失最終可能達五十至七十兆日圓，全國人民承受苦果，由平成年代帶進令和年代，將來無可避免要繳納沉重稅項及電費，再加上隨時突襲的地震天災，東京奧運能帶來的只是啦啦隊式打氣，下一代未起跑已是舉步維艱。



