中國推行改革開放後經濟走強，國家發展進入由美國二戰後打造的「國際體系」，並且日益扮演重要角色。儘管北京不斷表示中國無意挑戰美國、不會稱霸，更加無意以自己的制度和價值觀影響他國和世界，但美國就是不相信，就是認定中國的崛起是它的心腹大患，非要全面擊倒不可，這樣做是由老美當國際資本帝國「老大」多年、稱霸多年的本性和心態決定的。近百年來，老美高度警惕和防範一切競爭對手，這方面它有極強的憂患意識，此乃它的霸權地位至今不倒的重要原因。



今天，老美對中國崛起的憂患意識和悲催，一點兒不低於對當年的蘇聯帝國，何況今日之中國和當年之蘇聯同屬社會主義國家，它認定了同是資本主義的死對頭。儘管中國經過四十年的改革開放，今日之社會主義早已和往昔之社會主義有了很大的不同，北京也早已放棄了要在全球範圍內以社會主義埋葬資本主義的「革命目標」，北京還要堅持社會主義只是為了復興中華民族、實現國家現代化及過上小康生活而已，但老美仍然沉睡在當年「冷戰」魔影中。今次華盛頓發起對華貿易戰，就不斷拿「重啟冷戰」說事，威嚇中國。



北京對此相當克制，基本不理這個「茬兒」，對老美包括副總統彭斯的多次「冷戰」叫囂視而不見，充耳不聞。北京清楚，以當代中國和美國的國情、國勢以及深切廣泛的利益關係和國際大環境，真正的「冷戰」是打不起來的。更何況，無論美國如何想打冷戰，中國接招不接招，都對中國傷之有限，根本達不到最終遏制中國崛起的目的。當年老美和蘇聯打冷戰，花樣百出，全面開花，十分熱鬧甚至艱險多多，但談不上誰勝誰負，蘇美兩國該幹甚麼還幹甚麼，各自按照自己的道路發展。蘇聯後來崩潰解體，並非敗於冷戰，而是自己犯了「改旗易幟顛覆性」的錯誤，自取敗亡。



這段歷史，北京早有「深刻總結」，改革開放風風雨雨四十年，毛皇帝時代三十年，成功經驗是啥，失敗教訓是啥，如何與老美鬥法，北京甚明，老美對華再冷戰，徒勞也。