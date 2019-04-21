台灣大選尚未正式展開，各路人馬已爭得頭崩額裂，紛紛走去求媽祖保佑。其實，台灣政客拜媽祖只是走形式，爭取美國祝福才是焦點所在。



不管你是藍色、綠色還是白色，要想取得大位都要看美國臉色，因此要先去美國「面試」，包括與美國政客溝通及發表演講，闡述治「國」理念及如何看待中美台三角關係。蔡英文、柯文哲、韓國瑜等人都已「面試」完畢，蔡英文親美就不用說了，連公開支持「九二共識」的韓國瑜也講出四句「真言」：「國防靠美國，科技靠日本，市場靠中國，努力靠自己」，將美國放在最重要的位置。



結果這話惹得不少大陸網民生氣，批評韓「賺大陸錢買美國武器」，是「隱形台獨分子」，然而韓國瑜要想登上大寶，美國這一票不可或缺，人在屋簷下，不得不低頭，不管他內心怎麼想，嘴巴上都要這麼說。事實上，柯文哲早前在美國說得更露骨：「國防與美合作，經濟與中合作，經濟好了可支援國防」，其後內地官媒很不客氣地狠批他是兩面派，一方面到大陸「認親」，一方面賺大陸錢、上美國貢，吃裏扒外窩裏反，開門揖盜做家賊。



但大陸高興也好，不高興也罷，這就是國際政治現實。雖說美國認可的人未必能贏得信仰媽祖的台灣選民投一票，但美國反對的人肯定冇運行，選上了也坐不穩，當年陳水扁被美國小布殊總統視為「麻煩製造者」，陳家在海外擁有房產及十億台幣資產的秘密被公開，陳水扁因此身敗名裂，更連累民進黨在選舉中大敗，印證何謂「成也美國，敗也美國」。



眼下很多人看好韓國瑜或郭台銘贏得大選，未免過分樂觀。台灣一直是美國遏制北京的籌碼，何況現在美國公開將北京視為頭號敵人，勢必將台灣抓得更緊更牢，用膝蓋都想得到，美國會坐視親大陸的藍營人士贏得台灣大選嗎？