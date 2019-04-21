林鄭月娥昨日不點名批評泛民議員，指其在議會採取的抗爭態度阻礙政府施政。她指出，一八/一九立法年度開始，雖然已修訂《議事規則》，立法會工作亦不順暢，近日又再次出現「流會」；而經財委會批准的新工務工程只涉及八十八億元，相對已準備就緒交予立法會審批的一千七百億元工程，只佔百分之五。林鄭說，部分議員希望她下台，即使她邀請議員討論，若對方繼續採取抗爭態度，很難可以改善現狀。她認為，目前沒有解決方法，她未必有政治能量處理。林鄭又說，行政立法關係需要互信，大家都要有誠意；又指自己上任以來，已展現最大誠意改善行政立法關係，但目前去到一個地步，憑她個人能力很難改善立法會現況。



講到行政立法關係，筆者不妨從香港特別行政區政治體制說起。做過香港英治時代政務官的林鄭可能知道，八十年代香港的前途明朗化之後，港英政府曾希望通過政改，將香港由「行政主導」的政治體制逐漸過渡為「議會無上」的議會民主制模式，但中共和香港的既得利益者為保障主權移交後的利益，必須維持行政主導的政治體制。因此，《基本法》設計的政治體制，既非「議會無上」的內閣制，更不是「三權分立」制。香港政治體制唯一的權力來源《基本法》，亦無法釐定清楚香港的行政立法關係，而維持英治時代的行政主導政治體制，又早已不合時宜，行政長官由小圈子推選產生，特區政府缺乏認受性，甚至連特區政府權力來源《基本法》的正當性亦備受質疑，加上二十二年來歷屆特首都可說「所託非人」，管治權威蕩然無存，管治危機未曾稍弭。



冰凍三尺，非一日之寒。行政立法關係搞不好，不只是立法會的問題，政府也有責任；不只是制度的缺陷，也是權力失衡所導致。行政立法兩權失衡，而且因為立法會的組成辦法令親政府的建制派佔據過半數議席，政府提交立法會的法案，亦因採「簡單多數決」而篤定獲得通過。本來，對於反對派而言，既然「行政機關向立法機關負責」形同具文，只能通過一些相對激烈的手段制衡「行政霸道」的政府，但立法會的泛民黨派「口號當行，抗爭乏力」，近年即使在支持者的壓力下，所謂議會抗爭也是行禮如儀做個樣子。對於這種貨色的反對派，在議會的喧囂譁變，林鄭都自言「未必有政治能量」處理，那麼你這個特首是幹假的嗎？



特區政府行政主導，特首權力不受約制，竟然把施政無能歸於部分議員「阻住地球轉」。林鄭月娥不是「好打得」嗎？為甚麼要「示人以弱」？既然表示「無能為力」，是不是應該「不如歸去」呢？