無能港府百事哀，掂親邊瓣死邊瓣。獲上屆政府全力背書的新田購物城自去年二月營業至今生意一片慘淡，說好的每日過萬內地旅客不見蹤影，連場暴雨更令場地鬼影冇隻，猶如死城。屋漏偏逢連夜雨，營運商最近又向商戶追租，不少商戶打算蝕本離場。



眾所周知，購物城在中港矛盾最激烈的時候提出，原意是為了疏導內地旅客，減輕上水等地人滿為患的負擔，但港府沒有特事特辦，官僚手續繁瑣，做事慣性拖拉，由拍板到開業竟歷時達五年之久，社會環境和旅客消費模式早已有了很大轉變，錯失先機可謂早已注定。



另一項港府好事變壞事的經典可算是美食車。美食車由前財爺鬍鬚曾拍板引入，但因為入場門檻高、營運地點劣，先導計劃推出至今兩年多已有多部美食車止蝕離場，目前十二個指定營運地點之中，只有四個仍然有美食車進駐，簡直愈做愈縮。說穿了，美食車是鬍鬚曾留學美國時的美好回憶，但外國做得到，不等於香港做得到，尤其是香港地小人多，食肆林立，加上港府不敢創新、最怕孭鑊，美食車限制極多，根本無法和外國美食車去到邊、停到邊、食到邊相提並論。港產官僚一時頭腦發熱就拍胸脯決定，從沒想過實際運作是另一回事，失敗收場同樣是早已注定。



至於耗資二十多億元興建的西九文化區戲曲中心亦落得悽悽慘慘戚戚的下場，開幕僅三個月已因場租太貴而「冇貨賣」，今個月並無劇團租場，因而整個月都沒有節目上演，豈止大而無當，直情是大笑話。早就有人指出，香港是文化沙漠，港產官僚更不知藝術為何物，冇咁大個頭偏要戴咁大頂帽，西九文化區超支延誤幾近爛尾不特止，戲曲中心淪為昂貴擺設才是最冤枉。



事實一次又一次證明，港府大事做不成，小事做不好，若選全世界最無能的政府，港府肯定名列前茅！