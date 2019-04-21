美國總統特朗普說，有預感中美兩國很快會達成貿易協議，本欄則認為，不必太快，目前國內國外的形勢都正向有利中國的一方轉變，談判拖得愈長，對中方愈有利。



中國最新公布，第一季的經濟增長率達百分之六點四，高於預期，證明去年一連串的刺激措施已有成效。內地總體房價比舊年同期急升超過百分之十，別的數字你就算懷疑造假，但房價是中央最不希望急升的一環，這個數字最不可能作偽，由此可見，內地經濟的底子委實雄厚，你要壓也不容易壓得來。



國外形勢也逐漸擺向有利北京的一方，馬來西亞總理馬哈蒂爾上任後，一度叫停了中國在當地的鐵路和地產項目，剛剛卻宣布恢復了，就連馬哈蒂爾也宣稱，此舉對中國「一帶一路」的建設甚具象徵意義。



同一時間，美國的對頭人北韓又在攪局，剛試驗了新式武器，明擺着是要挑釁美利堅。要解決朝鮮半島危機，華盛頓不可能撇除北京因素，老美始終有求於我，在貿易問題上，便不能一硬到底。



在具體的貿易協議上，美方亦開始讓步，一個月前傳出的文本，是如果中方不能履行協議，美方可以採取懲罰性措施，中方不得報復，活像一個是老師，一個是學生，關係完全不對等。據聞新的文本已經修改，變成任何一方沒法履行承諾，都要接受另一方的懲罰。另外，美方原本要求北京取消對國企的補貼，這對中國將是致命打擊，我方據理力爭，華府亦已放棄了這項要求。



筆者一向認為，中美兩國在貿易問題上互鬥，中國一定是先輸頭陣，但戰事如能持續到三年或以上，我方說不定可以反敗為勝，因為中國人較能吃苦。現實上，今日的中國當然不願意捱三、五年的苦日子，所以對美讓步是必然的，但即便如此，每多捱一個月，協議便會多一分有利中國。