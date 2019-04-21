特區政府庸官充斥，高薪低能，已是市民的共識。老朽每論及冇靈魂政府施政無能，常有讀者以電郵回應，早前有讀者「老余」說：「冷眼看英人留下成班庸官，不用腦，不做事，每到四月期間，庸官只會爭取加薪，真不知羞恥。」老余又話司局級官員薪酬咁鬼高，值得嗎？是否應該回顧功績，論值計酬？



的而且確，香港的三司十三局，啲阿頭個個年薪高過美國總統，坐定定又唔多使做，一做又甩甩漏漏，吾人都真係唔恨得咁多，市民忍唔住對啲廢柴呻一、兩句，無非發洩吓心中長期積壓的不平之氣而已！



就講四千港元關愛共享計劃呢壇嘢，有關計劃籌備近一年，然而甫出台便出現手續繁複擾民、表格不足、熱線電話冧檔、有中心職員甚至要求市民自備白紙才可印申請表格等亂象，政府要七日內兩度「跪低」補鑊。之不過，兩度跪低後，計劃至今仍問題多多，譬如早前當局話收到逾二百七十萬份申請，惟當中僅向約一百七十萬申請人發出確認通知，其餘約一百萬個申請仍未處理，要年底前才能處理所有申請！此外，市民若無個人開設的銀行戶口，須親身前往觀塘職津辦領取支票，再到銀行兌換現金。其後被轟一個辦事處難以應付數十萬名市民要求，政府之後增多三個辦事處，惟四個領支票點全在九龍，又被轟漠視港島、新界市民需求。



庸官派錢都派到天怒人怨，呢四千個大洋真係派到「天亦有情天亦老」，而等到海枯石爛才攞到四千元的市民，未知會否激動到眼泛淚光，恍如初戀情人歷盡考驗終於答應嫁給你的幸福？古人說，「天下之事，慮之貴詳，行之貴力」，天下事情，斟酌計議詳備，執行時又能全力貫徹，自然路路暢通！當然，特區政府的廢官如律政司司長，一時「證據太多」、一時「證據不足」都可以放生漢奸黎，神係佢鬼又係佢，香港不沉淪，豈有天理？