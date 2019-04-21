日本航空自衞隊一架F35A戰機本月九日在青森縣外海墜毀，墜機本來就大件事，損失一億美元，殞落一個機師，不過，今次更大件事的是美國軍事機密或外洩，美國及日本的軍事合作、美日同盟都有麻煩。



F35A是美國第五代戰機，亦是美軍耀武揚威的利器，美國軍事界曾指這款戰機的多種技術領先對手二十年之多。可是，萬千寵愛在一身的可垂直升降、可完全隱形、操作靈敏度超高的這款戰機，問題原來不少，近日更墜在公海。



事件震撼世界軍事界，一是美軍最先進戰機的安全性響起警鐘；二是墜毀的F35A戰機由日本三菱重工組裝，到底問題出在研發國還是組裝國？日本防衞省及三菱重工承受的壓力很大；三是美日都在擔心，這一墜發生在公海，美軍的技術會否隨零組件漂流而外洩？最後則是美國對開放軍事技術的態度會否轉變？以後美日同盟、五眼聯盟甚至印太夥伴關係等合作，會否轉變？像南韓、日本、澳洲這些聲言要組建F35機隊的國家，計劃是否如舊？



更堪玩味的是，墜機之後，美國與日本回應事件的態度很不同。美軍悶聲不響，先派軍機巡外海，F35A生產商洛歇馬丁公司亦派員了解三菱重工的組裝操作，美國的重點是查找死因，外加攔截技術。



日本防衞省卻在壓力下放出不少消息，匯集的訊息便是，這款軍機有不少問題，這個鑊不應該只是日本組裝隊伍來孭。據日本披露的訊息，墜毀的F35A戰機是首架由日本三菱重工組裝的同型號飛機，這架戰機面世後，前年六月及去年八月先後兩次需急降，今次更乾脆整機墜毀。



而且，日本三菱組裝的其他F35A戰機，也有四次急降紀錄，號稱全球最先進、最隱形的第五代戰機，原來是危險系數不小的戰機。被挖出的事件，還有去年九月美國陸戰隊在南卡羅萊納州的飛行試練，也有一架F35B戰機墜毀，粗略一算，短短三年間，F35系列飛機已最少涉及七次急降、兩次墜毀。這樣的飛行表現，不可謂不驚人！



還有F35A的幾次急降，原來大都涉及操控或燃料系統顯示異常警報，因此，墜機事件發生後，日本自衞隊的相關機型戰機已經全面停飛。就在三月二十九日，日本自衞隊才大鑼大鼓宣告，F35A機隊已經成型，自衞隊具備具威懾力的遠程實戰能力，大話才說了十多天，豪言已成空話，這一巴摑得太有力。



洛歇馬丁的F35系列戰機有不同配備，傳統起降的A型適用於美國空軍，陸戰隊使用的B型與海軍的C型，則具備垂直升降性能，可以從航空母艦起飛，現在A型與B型都出現墜毀事件，難怪美軍已有警告，今次事件比波音737 MAX系列的災難更嚴重、更麻煩。



現在美日最大的噩夢是競爭對手會否趁機打撈戰機殘骸，藉此獲得美軍技術，美國還要擔心其他輸出F35系列戰機的計劃會否生變。怎麼看，今年美國航空界都黑氣當頭，驕傲碎滿一地。