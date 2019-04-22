功夫茶：加班津貼億億聲　郵政醜聞數不清

「出咗半斤力，想話攞番足八両，家陣惡搵食，邊有半斤八両咁理想？」一般打工仔就梗係喇，之但係好似香港郵政嗰班打工皇帝就唔同講法，他他條條回報爆錶咯喎，簡直恨死隔籬！



香港郵政亂批加班費一向為人詬病，除咗本報多番踢爆郵差開工詐病收工OT博補水等亂象，審計署亦曾力數多宗罪，可惜情況一直冇改善不特止，反而愈演愈烈。過去兩年郵政署相關津貼每年接近一億五千萬元，差不多等於該署一年虧蝕嘅數字，部分員工OT補水佔薪酬超過三成，有人形容郵政署加班津貼猶如公帑黑洞，一啲都冇誇張！



盲嘅都睇得出有人當納稅人係提款機，管理層居然隻眼開隻眼閉，唔單止失職，簡直助紂為虐，甚至話係同謀都不為過。之但係最大嘅問題在於，容許員工加班後直接領取津貼嘅做法，本身已經違反《公務員事務規例》「先補假後補水」嘅原則。按照規定，員工超時工作可免則免，萬一真係要OT，都只有喺跟住嗰個月無法補假時先獲補發。講真，用個膝頭哥諗都諗到喇，由得員工報加班津貼，即係變相鼓勵啲人長命工夫長命做，一個人落手落腳換燈膽，另外四個抬住條友氹氹轉嘅笑話，勢必喺現實上演。



最離譜嘅係，審計署一五年已經要求郵政署依番規矩批超時津貼，點知對方睬你都傻，唔係賴電腦程式跟唔上，就係話同工會傾唔埋欄，總之藉口多多，拖得就拖，郵差被質疑博大霧，亂報OT時間呃公帑，絕對唔係空穴來風。反觀有同樣問題嘅機電工程署同埋水務署，一早就從善如流，你話郵政署冇蠱惑，三歲細路都唔信。



大家有眼見，家陣互聯網咁發達，網上社交平台大行其道，莫講話寄傳統信件嘅人買少見少，連發電子郵件都過時嘞，加上私營速遞服務興起，郵局業務愈做愈縮，根本就冇乜生存價值，更加唔好講佢哋「失信於民」有口皆悲，甚至不務正業，走去做政治打手。一句到尾，香港郵政人浮於事，莫講話冇理由派發加班津貼，直頭應該關門大吉。



話時話，港產官僚出名胡混度日，得過且過，郵政署只係冰山一角咋。食環署、環保署、康文署，蛇竇一個比一個大，特別係康文署前救生員郭紹傑，邊攞「病假」邊搞佔中做漢奸黎保鏢，港府冇佢符，反而要由日本仔「收服」佢，認真諷刺。



冇計喇，港產官僚愈胡混愈行運。好似郵政署署長梁松泰咁，接手後虧損擴大，醜聞多多，佢老哥居然官照升薪照加，每月印印腳𢭃超過廿四萬，你吹得佢脹吖！