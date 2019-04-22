世界視線：巨款助教堂重建　燃點黃背心怒火

法國巴黎聖母院上周發生大火後，總統馬克龍發表講話，呼籲國人團結參與重建聖母院的「國家計劃」，並揚言要在五年內完成重建，之後的大教堂將比以前更美麗。就在馬克龍發出募款呼籲後數天，包括路易威登、歐萊雅等法國知名品牌捐出超過十億歐元，跟外界估計整個重建工程所需的費用相近。然而，在國家團結一致的表象下，卻意外點燃了黃背心示威群眾的怒火。



教堂大火後的周六，迎來了第二十三周的黃背心運動。此前個多月一度回落的參與人數有所回升，九千人聚集巴黎街頭，零星縱火等場面再次出現，警方共拘捕逾九百人。有示威者不諱言，對大財團「財大氣粗」式的捐款感到不滿，認為重建聖母院固然重要，但窮人的處境同樣值得關注，「聖母院大火是場悲劇，但人類比石頭更重要」。亦有示威者批評大財團一方面藉捐款賺取「光環」，另一方面享受高額免稅，是筆穩賺不賠的買賣。



更糟糕的是，任職法國奢侈品及零售集團開雲的前文化部長艾拉貢日前在網上發文，為鼓勵企業共襄重建善舉，建議企業捐款免稅額由百分之六十五提升至百分之九十，惹來全國震怒。儘管艾拉貢其後撤回文章，部分巨富亦強調捐款免稅額早已超越上限，但基層民眾的怒火已一發不可收拾。



站在馬克龍的角度，聖母大教堂作為法國文化及歷史的象徵，重建款項自然是多多益善，加上巴黎將主辦二○二四年奧運，自然要以最佳面目「迎賓」，這也是為甚麼馬克龍下達了五年完成的死線。問題是，馬克龍為增加國家競爭力，推行包括削減國企員工福利以及取消「富人稅」等改革措施，加上馬克龍本人形象「離地」，夫婦倆常被批評花錢大手大腳，早已落得「富人總統」之譏，如今教堂重建單靠幾條大水喉「射住」，更是火上澆油。



聖母院重建意外觸發的民意怒火，顯示法國已分裂成「富人的」與「窮人的」國度，馬克龍的改革措施或許對症下藥，但始終逃不過「順得哥情失嫂意」的困局。