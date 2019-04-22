神州觀察：官員亦賣病死豬　瘟疫失控豈無因

隨着海南省萬寧及儋州市確認爆發非洲豬瘟疫情，標誌着內地所有省市區全被攻陷，事件亦說明當局每每強調的有效防疫控疫措施根本形同虛設。而一些不法分子偽造檢疫證明，違規屠宰、販運生豬乃至製售病死豬行為不絕，加劇了非洲豬瘟擴散，再密實的封鎖線亦敵不過逐利之心，令人人淪為受害者。



江蘇如皋市日前有村民實名舉報當地官員，指其任職村黨委書記期間多次向該市某學校飯堂供應病死豬肉，導致大批學生出現嘔吐、頭痛等不適症狀，多個班級被迫停課。舉報信於網絡發酵之後，當地市場管理局隨即介入調查。諷刺的是，舉報者當初曾向村級部門反映過情況，結果招致各方冷嘲熱諷，事件最終不了了之；如今事情鬧大了，紙包不住火，當局不得不作狀處理，怕只怕在官官相衞之下，亦難有實質交代。



官員帶頭作惡，之後更有上級監管部門包庇縱容，極力遮掩，這在內地官場已是極普遍的現象。總之事件一日不被捅出來，一日便無人理會，如此又何談防疫控疫，其他不法奸商又怎能不有樣學樣，甚至變本加厲作出各種違法勾當？可見豬瘟失控的根源在政府身上。



公安部日前召開新聞發布會，指各地警方於過去半年共查破五百多宗製售病死豬案件，並公布了十起關於非洲豬瘟典型案例，指出內地在養殖環節製售病死豬、屠宰環節私屠濫宰及運輸環節的非法販運等問題突出，一些企業及個人為牟取非法利益，形成產供銷一條龍的犯罪網絡，且私設屠宰廠及偽造或非法購買檢驗檢疫證明，以致非洲豬瘟可以突破重重關卡散播開去，終致今日之禍。



眾所周知，中國是全球最大的生豬養殖及消費國，豬肉產量佔全球總量近一半，尤其對於內地豬農來說，非洲豬瘟無疑令他們損失慘重。而當局大規模的撲殺措施令生豬存欄量爆跌，亦造成豬肉價格以及整個「菜籃子」工程連鎖波動，對民眾生活的衝擊無可迴避。北京早前就曾出現「天價」牛肉事件，一公斤標價高達三百多港元；當局口口聲聲說要確保豬肉市場供應，穩定價格，然而源頭問題不解決，說甚麼也都是白費。



可以見到，內地自去年八月爆發非洲豬瘟以來，疫情便如星火燎原般一發不可收拾，三十多個省市區全面淪陷，前後不過數月時間，蔓延速度之快令人震驚，而當局一再強調的「有效控制」亦無數次被證實是睜眼說瞎話。當局一直以來都不將疫情防控當回事，除了重複再重複強調非洲豬瘟不會傳染人類，更鼓勵民眾放心吃豬肉，在這樣的意識引導下，不但無心應對疫情，更令不法分子有恃無恐，瘟疫將沒完沒了。