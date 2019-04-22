有說小國無外交，這是對，也不對。對是因為小國資源不足，難以與別國競爭或合作。不對是因為資源的概念並不絕對，一是小國可以借力別國資源，以為己用；二是一般情況是資源不相稱，大國勝於小國，但在特定場景，不相稱的情況可以反過來，在於大國、小國各投入多少，投入多的取勝。中國歷史上也有取下駟與彼上駟、上駟與彼中駟、中駟與彼下駟，三戰二勝的謀略。



小國對付大國，便不是靠力，而是靠智。現代外交戰，還有虛則實之、實則虛之的智謀。



當代最能代表小國外交智慧的，應是北韓金正恩。



相對於美國，北韓絕對是小國。美國制裁北韓，甚至連聯合國亦依從，中國也不反對，金正恩掌政的北韓便絕對是孤立無援，危如累卵。



但金正恩當權卻可以對內削平異議，鞏固權力，改變國防發展的戰略，全力推動核彈導彈，而不是傳統的全面軍工建設，便可以用核彈或核試震懾美國，並以去核化來誘使美國談判，跨過南韓，直接利用特朗普的虛榮心，達成北韓與美國的元首峰會，把北韓與美國並列，也藉此啟動與南韓的和解。



金正恩不迷信與美國的談判，一方面爭取美國讓步，另一方面爭取與南韓、中國、俄羅斯的和解與合作。越南峰會不歡而散，金正恩並不封閉與美國談判之門，亦同時把早已安排的戰術武器發展公開，對美國是軟硬兼施、積極進取，並沒有在美國絲毫不讓步下驚惶失措、進退失據，而是早有安排。



與此同時，金正恩四會習近平，爭取中國的支持，扭轉中國屈從美國制裁北韓的態度，使中國對北韓的貿易封鎖有所放寬。除了中國之外，金正恩也安排與俄羅斯總統普京舉行高峰會，顯然是與俄羅斯有所具體的合作。



於是，北韓可以與美國軟硬交鋒，周旋在中國與俄羅斯之間，在三國合縱連橫，讓大國為其競爭；以有限的資源，在絕對的困境下，能把外交發揮至今天的局面，應屬少有的典範。美國不會對北韓讓步，但對北韓的壓力已有所鬆弛，北韓除了爭取時間外，還看怎樣從韓、中、俄三方得利。



不過，最關鍵的是北韓自力更生，以市場改革轉變大農業對石油化肥的倚賴，也以私營經濟補充計劃經濟之不足，並集中國力在關鍵的國防科技發展。若取得俄羅斯的能源供應，批准北韓勞工在俄工作，爭取中國開放邊境貿易，與南韓恢復工業加工，藉兩韓鐵路推動過境物流，即使發展還是緩慢，卻可立於不敗地步，靜觀美國的失誤。