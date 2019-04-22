一位暫居休斯敦的內地媒體的特約主筆，為了在去年美國中期選舉中「觀賞」到特朗普，就在「特朗普團隊那裏註冊了電郵」，那之後，他就幾乎每天都能收到特氏的籌款電郵。到了今年二月十日，特朗普告訴他第二天要到德州邊境城市視察，告訴他美國是多麼「需要一堵美麗的牆」，但是「萬惡的民主黨拒絕撥款」，為了給「國會施加壓力」，特朗普「急需捐款」，你可按鈕選擇捐款五美元、十美元、十五美元、二十美元。



這次，特朗普為建造「一堵美麗的牆」，阻擋難民湧入，可說是「專項捐款」所圖甚小，他索取捐款的大圖謀是要連任總統。特朗普兩年多前就任總統的第二天，便將參加二○二○年總統競選的申請提交給聯邦競選委員會，端的迫不及待，競選口號也定了下來：讓美國繼續偉大。去年九月，特朗普的競選資金已超過一億美元，不過他還要再接再厲。



二月二十日「特約主筆」又收到捐款電郵，這次是拿競選對手桑德斯說事，特朗普說：桑德斯居然跳出來再次競選總統，他的競選團隊宣稱在二十四小時內已籌集六百萬美元捐款。天哪！民主黨的社會主義分子要來統治美國了。但是，我要告訴他們，美國永遠不會成為一個社會主義國家，所以，我需要你的五美元，我要為你戰鬥！



過了幾天，「特約主筆」又收到特朗普的勸捐電郵，這次有些「告急」逼捐的意味：民主黨的大土豪們紛紛行動了，他們的銀行帳戶裏有無窮無盡的美元，你不想被彭博、索羅斯或貝索斯統治吧？那就趕緊捐錢，我們距離捐款目標還差三千四百萬零一百七十八美元。特朗普不愧商人出身，算盤打得有零有整，當然，要捐款嘛，那就多不嫌多，少不嫌少。這和他一向獅子大開口的談判藝術是不一樣的。



政客選舉多需籌款、捐款，最好有錢佬、小市民通吃。據報，給特朗普捐款的大戶，個個出手都達幾百萬甚至逾千萬美元。其實，特朗普是看不上散戶們的區區幾美元的，乞求捐款之作用，一是攻訐對手，二是吹噓自己，所圖者是那一張張選票和總統寶座也。