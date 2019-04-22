台灣首富郭台銘聲稱「媽祖託夢」參選總統，蔡英文則指自己跟媽祖在一起一段時間，根本不需要託夢。接下來如果有人自稱「媽祖轉世」參選，豈不是更絕？台灣社會本來就是滿天神佛，經過這場選戰，更是令人眼花繚亂。「不問蒼生問鬼神」，正是台灣政客的共同特點。



一般認為，若郭台銘當選下任總統，兩岸關係將大幅改善，是耶？非耶？只能留待時間證明，目前唯一可以肯定的是，郭台銘的加入不僅令這場選戰增添熱鬧，也增添變數。當然，萬變不離其宗，不管最後誰代表國民黨出選，郭台銘也好，韓國瑜也罷，無非都是打經濟牌，強調「國防靠美國、市場靠大陸」；而民進黨方面不管由誰出戰，蔡英文也好，賴清德也罷，仍然離不開政治牌，無非還是渲染「中國威脅」這一套。前者暗獨，後者明獨，本質上並沒有甚麼分別。即使是無黨籍的柯文哲，也是兩面三刀，有時暗獨，有時明獨。



所以對大陸而言，誰當選都無所謂，反正不可能將希望寄託於台灣執政者身上，要推動兩岸統一，始終還是要靠大陸這邊，只要國力足夠強大，自然水到渠成。



中國旅美學者李毅表示，大陸經濟、武力崛起，不用八年、十年，就會用「以武逼統、以戰逼和」的方式與台灣簽下協議，用一國兩制方式統一台灣。這種說法也許有點誇張，但大陸正逐步朝這個方向努力，並按計劃展開行動，已是不爭的事實。



有人說得對，郭台銘、韓國瑜和柯文哲這些曾經游離於台灣主流政治之外的人，之所以紛紛登上政治舞台，而且總能掀起一股政治熱流，正是台灣社會全方位紊亂衰頹的結果。這也正是古人所說的「禮失求諸野」，執政者無能，導致政局混亂，經濟低迷，民生凋敝，老百姓自然希望有人取而代之。現在最難取捨的反而是美國，是繼續力挺民進黨？還是轉而支持郭台銘？