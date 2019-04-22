反對派阻撓港府修訂《逃犯條例》已是王八吃秤砣，鐵了心，除了「逢中必反」的慣性使然，更因為今次修例擊中了他們的要害。這些年來，反對派搞風搞雨，壞事做絕，心中有鬼，過去因為港府軟弱無能，無奈其何，但一旦通過引渡修例就不同講法，反對派能不擔心日後被送上內地受審甚至被打靶嗎？能不半夜噩夢驚醒嗎？



拜反對派全力拉布所賜，相關法案委員會開了兩個小時會議卻無法選出主席，開了先例，接下來會不會出現比「釘大腿」事件更匪夷所思的一幕，誰也不敢說，港府欲在七月份通過修例，可能是一廂情願。面對這種情況，港府似乎束手無策，保安局局長呼籲反對派「理性」討論，這簡直是與虎謀皮，而林鄭月娥也為之氣餒，坦承「沒有政治能量解決立法會現狀」，何止暴露自己的無能，更證明她之前的「大和解」是一個笑柄。



想當初，林鄭蒙「上帝召喚」登上特首寶座，相信憑自己的政治手腕以及與反對派共同的港英背景，能搞得掂對方，於是提出「大和解」政策，相信林鄭在朝廷那裏也誇下海口。為顯示大和解誠意，港府除了對反對派低聲下氣，百般討好，更不惜犧牲法治，諸如放棄檢控政治黑金案，放生金主漢奸黎及一眾收錢政客；放風指被判罪成的九名佔中搞手是最後一批，對其餘三十九名搞手「大赦」；而漢奸黎前年六四涉刑恐東方記者一案，律政司也是一拖再拖，企圖不了了之。更別說，去年白鴿黨黨慶期間，林鄭親率一眾高官捧場，並當場捐款三萬元，等於納上「投名狀」。



林鄭搞「大和解」誠意足矣，也希望反對派投桃報李，轉而支持其施政，或者表演一番向支持者交差算數。但很明顯林鄭太天真了，反對派是禮金照收，反對依舊，如此一來，「大和解」徹底破產，林鄭自取其辱，不僅在香港人面前丟面子，在朝廷那邊也是無地自容。