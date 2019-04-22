上星期三在立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會會議上，工聯會議員郭偉強發表被認為有冒犯性的言論，被主持會議的涂謹申議員驅逐離場。前立法會主席曾鈺成指出，主持會議的涂謹申屬上述法案委員會中最資深議員，只是按慣例（《內務守則》）由他主持會議，而非正式透過議員選舉產生，他是否可行使如主席般的權力，趕其他議員離開會議室，現時議事規則並無規定，因此值得探討。



曾鈺成說，過去議會內命令議員離場的權力，原本只有大會主席具有，其後經議事規則委員會詳細討論後，才容許委員會的主席可以行使相關權力，當時部分議員對此亦有爭議，證明今次事件有需要討論，避免再有灰色地帶。



修改議事規則茲事體大，民主國家沒有任何一個議會修改議事規則是為了防止議員「亂說亂動」；民意代表在議會雄辯滔滔，條分縷析，必須具有言論免責權。修改議事規則是議會的家務事，政府不能干預，亦無從置喙。世上沒有一個議會修改議事規則是為了「自閹」，香港卻是例外。曾鈺成說：「過去議會內命令議員離場的權力，原本只有大會主席具有，其後經議事規則委員會詳細討論後，才容許委員會的主席可以行使相關權力。」那是二○一一年的事。



筆者由二○○八年十月起是立法會議事規則委員會委員，二○一○年一月為推動「五區公投」辭去議員職位，議事規則委員會遺缺由李卓人頂上。二○一一年三月廿九日，立法會議事規則委員會通過修改議事規則，驅逐行為不檢議員離開會議廳的權力擴及各事務委員會主席，投票時僅公民黨吳靄儀（時任議事規則委員會副主席）反對，其他民主派委員如民主黨何俊仁、劉慧卿，職工盟李卓人和公民黨湯家驊都表示贊成。五月十一日，民建聯譚耀宗以議事規則委員會主席身份，向立法會大會提出上述修訂議事規則的決議案，公民黨（除吳靄儀）和民主黨一致投贊成票，建制派一直企圖收緊議事規則，打壓議會內激進派，當然支持決議案，由於是分組投票，泛民主派反對就不會通過，但泛民主派基於政治私怨，卻與建制派聯手，寫下香港議會歷史最醜惡的一頁。



筆者在二○一二年九月立法會換屆選舉當選後，再度加入議事規則委員會，戮力守住絕不輕言修改議事規則妨害議員在議會抗爭的底線。然而修改議事規則的缺口，在泛民主派和建制派合作打開後，以後當然陸續有來。涂謹申濫用權力趕「冒犯」的人出場，就是拜修改議規所賜，建制派最近又表示要修改議事規則，泛民會支持嗎？