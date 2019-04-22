在反對派全力玩嘢之下，《逃犯條例》修訂草案的相關法案委員會開會兩小時仍未能選出主席，反而有建制派議員遭報復被趕出議事廳，場面一片混亂，反對派下次又會使出甚麼拉布把戲，無人說得準。特首林鄭月娥竟大講洩氣話，直認「無政治能量解決立法會現狀」，有人提議將條例草案直交立法會大會表決，詎料立法會主席梁君彥同林鄭一樣前怕狼、後怕虎，認為條例有爭議，直上大會未必可取。



這也不好那也不能，看來修例隨時被反對派拖延至七月立法會休會都未能過關，一旦涉在台灣殺人的港男扣押期滿獲釋，港府再也沒有藉口迫切修例，修例胎死腹中絕非不可能的事。由特首到官員再到建制派頭面人物，皆對反對派忌憚三分，每有爭議事件總是被他們牽着鼻子走，原因何在？難道外部勢力才是管治香港的大老闆？



最離譜的可說是林鄭。她聲稱立法會議事規則已作出修改，仍然無法杜絕拉布亂象，擺出一副束手無策、無可奈何狀。問題是，她是特區之首，亦即是政府最高級別官員，如果一句「沒有政治能量解決」就將責任推得一乾二淨，納稅人為何要每月支付高薪厚祿給如此廢人？做特首是為香港解決問題，而不是逃避問題，遇事一味兜路走，林鄭還有何存在價值？這樣和姑息縱容有何分別？反對派愈來愈有恃無恐，不是沒有原因的，有人叫林鄭不如歸去，不可謂沒道理。



其實，絕大部分市民對《逃犯條例》沒有意見，有意見的是反中亂港集團以及身有屎的人，反對派甚至揚言只要剔除與內地作出引渡一項，可不經審議直接表決，說到底是逢中必反作的怪。



香港因為法律存在漏洞，成為逃犯天堂，嚴重損害治安和聲譽，一小撮人的私利豈可凌駕整體香港利益？既然反對派鐵了心玩嘢，建制派以草案直上大會作回敬，只是禮尚往來而已。