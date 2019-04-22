二○一四年佔領行動中的九個發起人已獲判罪成，其餘尚有三十九個主事者未被檢控，傳聞會就此作罷。這個傳聞在一定程度上可信，正如本欄早前指出，特區政府是彰顯政治多於彰顯法治，很多事都是基於政治計算。



早前已說過，天主教香港教區前主教陳日君曾參與佔領行動，事後主動去投案自首，警方卻不理會，他自謂於心不安，犯了法竟然不必承擔罪責。政府所作的就是政治考量，陳日君有宗教背景，更兼垂垂老矣，這類人最容易得到國際輿論的同情，一旦將他拘捕立案，就可以成為泛民主派炒作的新聞，外地傳媒會大篇幅報道，特區政府素來畏懼外國勢力，所以又怎敢動陳主教一根汗毛？



以此推論，律政司也很可能會放過佔領行動的另一主事者李柱銘。美國人曾將「香港民主之父」的光環套到李柱銘身上，再加上他亦跟陳日君一樣，年逾耄耋，如果被判罪成，消息或許就可以在西方大報章的頭版擾攘一、兩天。美國駐港總領事曾警告香港，說甚麼此地的「一國兩制」正受威脅，有可能會影響美國和香港關係云云。特區政府一向畏洋如虎，李柱銘仗着與美國的關係，我們的律政司看來也是不敢下手。



壹傳媒的創辦人黎智英在國際上沒有甚麼崇高聲望，但一方面人們常說他的後台老闆就是美國人，另一方面，如果李柱銘獲「放生」，律政司又很難找到理由獨獨將肥佬黎「落鑊」，所以估計這事也就不了了之。



不過，我想正告律政司司長，就算你是基於政治計算而不敢再檢控其他佔中發起人，但黎智英公然恐嚇本報記者是另一件事，這事卻是斑斑可考，也昭昭明甚的，外國勢力不也是高舉言論自由、採訪自由的旗幟嗎？他的佔中案你如果不告，請問恐嚇案又有甚麼理由不告呢？希望司長有以教我。